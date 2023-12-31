火箭軍貪腐延燒 共軍大地震

中國全國人大常委會決議剝奪九名共軍高階將領的代表職務，凸顯習近平仍未解決共軍貪腐問題，後續可能還有更多人被肅清。（路透檔案照）

2023/12/31 05:30

9將領被拔人大代表

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國全國人民代表大會常委會廿九日做出重大決策，任命前海軍司令董軍為國防部長，並大舉撤銷火箭軍司令李玉超等九名高階將領的人大代表職位，其中火箭軍和裝備部門為「重災區」。官方並未解釋撤職原因，但外界認定與軍備採購貪腐弊案有關，迫使北京當局出重手肅清，且後續還有更多被查處的人員將陸續曝光。

將無免於逮捕或刑事豁免權

人大常委會公告，空軍前司令丁來杭，火箭軍前司令周亞寧、李玉超，火箭軍副司令李傳廣，火箭軍裝備部長呂宏，中央軍委聯合參謀部副參謀長張振中，中央軍委裝備發展部前副部長張育林、現任副部長饒文敏，南部戰區海軍副司令鞠新春等九人，均被罷免第十四屆全國人大代表及委員會委員職務。其中，丁來杭、周亞寧和李玉超是上將，張振中、張育林、鞠新春和李傳廣是中將，呂宏是少將，饒文敏軍階不詳。

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另3軍工企業高層丟政委資格

北京在發布消息時並未解釋撤職原因，或公布任何有關紀律調查的資訊，但顯然以火箭軍為主的共軍高層貪腐案輪廓逐漸浮現。由於人大代表享有免於逮捕或刑事指控的豁免權，被罷免意味這些將領要不是已戴罪，就是已涉案被採取強制措施。除了這九人外，另一名前火箭軍司令吳國華則在七月間身亡，死因據稱是在家上吊自盡，而當時適逢火箭軍高階將領被大規模調查的消息傳開。

航天科工董座逾三月未露面

此外，前防長兼國務委員魏鳳和曾是火箭軍前身第二砲兵部隊司令，改制後也直接出任火箭軍司令，他現在的行蹤也廣受矚目。兩日前，中國全國政治協商會議第十二次主席會議也決定撤銷吳燕生、劉石泉、王長青等三名國營軍工企業高層的政協委員資格，據悉也是捲入火箭軍貪腐案，且前防長李尚福也牽涉其中。港媒更披露，中國航天科工集團董事長袁潔、兵器裝備集團總經理陳國瑛皆已三個多月未露面，盛傳已被帶走調查。

逾千軍方和軍工企業高層被查

火箭軍負責確保所有戰略核彈的安全，並依據中共中央軍委指示，將核彈頭部署至特定地點，除具有「核嚇阻」作用外，也是北京擴大軍事施壓台灣的重要單位。「彭博」指出，這次不明原因的撤職行動顯示貪腐調查升級，國家主席習近平近十年來整頓軍隊的目標尚未達成。

「香港01」和「明報」則披露，今年中以來被調查的軍方和國營軍工企業高層已逾千人，目前曝光的人員恐怕只是冰山一角。

報導指出，中國政壇俗稱的「軍工系」範圍涵蓋航空、航天、核工業、船舶、兵器領域的技術官僚和研究人員，軍工系促成中國軍備能力在過去十多年大幅躍升，許多人因而平步青雲，甚至進入中共中央決策圈，但權力高度集中而造成的貪腐隱患始終沒有消除，尤其負責軍備採購的裝備發展部、負責武器研發的央企，以及監督核武庫的火箭軍。

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