火箭軍貪腐嚴重 學者：習近平5至10年內不敢與外國嚴重衝突

學者指出，中國火箭軍遭到大清洗，凸顯共軍貪腐太嚴重，可能讓習近平不敢輕易與外國軍事衝突。（彭博）

2023/12/31 19:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國人民解放軍9名高階將領近日被從國家立法機構中撤職，尤以負責監督戰術飛彈和核彈的火箭軍及裝備部門最多人「中箭落馬」，咸認與涉入軍備採購弊案受查有關，且風暴可能尚未平息。《路透》30日引述多位學者分析指出，這對中國國家主席習近平是一大挫折，他必須花更多時間肅清軍隊，5到10年內應該不敢輕易與外國發生嚴重軍事衝突。

火箭軍前司令李玉超等9名將領被拔除中國全國人民代表大會代表及委員會委員資格，這通常是中國官員面臨進一步懲處前的步驟。不僅如此，這種全面肅清行動暴露共軍根深蒂固的貪腐現象，更是對投入數十億美元購買及研發軍備，盼在2050年前建立「世界一流」軍隊的習近平的一大打擊，同時也令人質疑，在美中因為台灣、南海等議題激烈競爭之際，共軍現代化的過程是否得到充分監督。

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新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）推測，以火箭軍為中心的肅清行動尚未結束，還會有更多將領遭殃。據了解，曾任火箭軍司令的前國防部長魏鳳和，以及今年3月接替其職位、曾擔任中國中央軍事委員會裝備發展部部長的李尚福，目前皆下落不明。

分析指出，雖然共軍貪腐惡名昭彰，但最近打貪規模及火箭軍涉入程度之大令人咋舌。喬治城大學美中全球問題對話倡議資深研究員、布希時代國家安全會議特別助理韋德寧（Dennis Wilder）表示，由於火箭軍掌管中國核武庫，負責的軍官都必須接受最嚴格的審查，但最近的調查似乎牽涉多位高階將領，不光只有一個「害群之馬」。

有鑑於此，在習近平設法整頓共軍內部秩序前，對高階將領的肅清可能會導致火箭軍暫時被削弱。

華盛頓智庫「史汀生中心」中國計畫主任孫韻分析，戰略核武力量是中國所依賴的國家安全底線，也是對付台灣的最後手段，「中國需要一段時間來收拾爛攤子，重新建立對火箭軍能力及可信度的信心，這意味中國目前正處於弱勢」。孫韻將習近平打擊軍隊貪腐的行動，視為一種「薛西弗斯式」（Sisyphean）任務，意指一場徒勞無功、永遠無法完成的任務。

進一步來看，由於軍官低薪、軍事支出不透明等問題尚未解決，共軍腐敗問題將持續存在。

上海政法學院前副教授陳道銀表示，繼續大規模肅清共軍，可能會讓習近平在5到10年內不敢輕易冒險與其他國家發生嚴重衝突，「在意識到軍隊如此腐敗前，他認定軍隊可以如其所盼『打仗、打勝仗』，但如果將領只忙著中飽私囊，怎麼可能有心戰鬥？」陳道銀直言，習現在認清，將領宣稱忠於黨及軍隊只是空話，這會在一定程度上衝擊他的信心。

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