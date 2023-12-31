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馬尼拉機場計程車司機「坑台灣遊客」 被吊銷駕照90天

菲律賓網友分享男友傳給她的FB社團影音和圖片，內容是台灣旅客在馬尼拉機場遭計程車司機敲竹槓，她感到抱歉和心碎。（擷取自Mery-ann Falsario臉書）

菲律賓網友分享男友傳給她的FB社團影音和圖片，內容是台灣旅客在馬尼拉機場遭計程車司機敲竹槓，她感到抱歉和心碎。（擷取自Mery-ann Falsario臉書）

2023/12/31 00:14

〔中央社〕台灣旅客近日在馬尼拉國際機場搭計程車，短短4公里遭要價每人1萬披索（約新台幣5540元）。菲律賓公路局表示，仍在尋找這名司機，暫時先「預防性吊銷」他的駕照90天。

菲律賓網友佛爾沙里歐（Mery-ann Falsario）近日在臉書（Facebook）分享台灣旅客在馬尼拉國際機場從第3航廈到第4航廈，遭計程車坐地起價，甚至鎖門不讓他們下車的遭遇，引發多家菲國主要媒體報導。

根據菲律賓人常用的叫車軟體Grab，從馬尼拉國際機場第3航廈到第4航廈，今晚最高費率不到300披索。

菲律賓交通部長包蒂斯塔（Jaime Bautista）22日表示，已禁止這名司機所屬的計程車業者在機場服務。

菲國公路局（LTO）調查後確認，涉案司機為阿克雷（Arnel Acle），並公布車牌號碼。

公路局長孟多薩（Vigor D. Mendoza II）在向司機發出的「陳述理由令」（show cause order）中，要求阿克雷說明他濫收費、對待乘客無禮傲慢及違反特許經營權等至少3項違規行為。

孟多薩28日說，這起在社群網站瘋傳的事件中，司機明顯違法。公路局正與陸路運輸特許監管局（LTFRB）討論可向業者施加哪些制裁。

菲國公路局引述業者聲明表示，事發後阿克雷告訴他們，他將返鄉休假。但阿克雷於19日最後一次將收入匯給老闆後，就沒有去工作，「據信他已經躲起來了」。

孟多薩表示，預防性吊銷阿克雷的駕照，「是我們向這些違規司機發出強烈訊息的方式，我們將盡一切努力讓他們對任何的非法活動負責」。

他指出：「我們正與菲律賓國家警察和地方辦公室合作找尋這名男子。不會縱容他的所作所為，因為這給我們的國家，還有所有菲律賓人帶來了恥辱。」

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