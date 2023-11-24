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鐵捲門壞掉原廠報6萬 請別人修僅4千...他嘆：老鼠屎太多

網友鐵捲門故障請原廠評估，竟說要整組換新，並開出6萬元天價。示意圖。（本報資料照）

網友鐵捲門故障請原廠評估，竟說要整組換新，並開出6萬元天價。示意圖。（本報資料照）

2023/11/24 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕真的該相信專業嗎？原廠的報價該全盤接受嗎？一名網友發文表示，自家的鐵捲門突然不動，請原廠來看。原廠人員看完竟說要整組換新，更報出6萬天價。原PO思考後覺得太貴，再請專門的師傅來修理，結果工錢僅4千元。他無奈表示，「真的不要怪一般人不尊重專業，而是老鼠屎真的太多了」。

原PO在《爆料公社》發文表示，自家的鐵捲門因小部件脫落卡住導致故障，自己雖然是學做機械相關的工作，但還是選擇讓專業的來，「雖然知道哪邊壞，但畢竟術業有專攻，隔行如隔山，維修的事情還是找專門的人比較好。」

原PO請原廠來看後，對方看了一下就說要整組換掉，「當下聽了有點傻眼，壞一個小部件你就說要整組換掉。後來想想不對，也許壞的比我想的還嚴重，也許換新的成本會比維修的成本低」。未料原廠人員隨後報出6萬的價格，讓原PO認為非常不合理，「這聽起來怎麼都不合理，維修的工錢絕對不會超過6萬，這時候已經覺得這原廠想坑人了！」

這時原廠人員竟又補了一句：「控制箱也要換新的喔！一個2萬」。這讓原PO非常肯定他就是來坑錢的了，「我控制箱好好的，遙控器有5個，當我盤子是嗎？立馬請他走人！」後來原PO透過認識的人找到專門維修鐵捲門的人，對方過來沒拆門處理2個小時就好了，工錢僅4千元，不到原廠報價的十分之一。

原PO無奈表示，「真的不要怪一般人不尊重專業，而是老鼠屎真的太多了，才讓人覺得做維修的都在亂報價！」

文章一出，網友紛紛表示感同身受，「又是一個公道價八萬一的，這幾十年來不知道賺了多少黑錢」、「專業分兩種，一種是專業修理，另一種是專業坑你」、「好笑的是，每次遇到這種專業的消費爭議，就會有人歸咎說消費者自己不做功課」、「這種真的滿街都是，修車廠也是超愛坑殺不懂的」。

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