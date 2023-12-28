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比陸上生活更划算！ 美國夫妻賣房搭郵輪環遊世界

美國1對夫妻自2020年賣掉房子之後便開始環遊世界，明年2人預計將在遊輪購買一間套房並長期定居在郵輪上。（圖截自X「@nypost」）

美國1對夫妻自2020年賣掉房子之後便開始環遊世界，明年2人預計將在遊輪購買一間套房並長期定居在郵輪上。（圖截自X「@nypost」）

2023/12/28 13:00

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州1對夫妻在2020年退休後賣掉房子，同時開起他們「居無定所」的生活。

根據《紐約郵報》 報導，約翰（John Hennessee）及麥露蒂（Melody Hennessee）這對夫妻在2020年退休後便決定賣掉他們位在佛羅里達州的房子，並開始環遊世界。

最初2人是先買了房車在美國到處旅遊，但最終還是厭倦了開車的日子。當時約翰正好在臉書上看到皇家加勒比集團274天的遊輪旅遊行程廣告，2人因此毫不猶豫地開啟了這趟為期9個月的遊輪生活。如今2人的遊輪生活還在繼續，目前為止他們的足跡已經踏片澳洲、紐西蘭和南太平洋各處，現在這對夫妻所乘坐的遊輪正在多明尼加共和國周圍航行。

夫妻倆表示，2人通常會在遊輪靠岸後上岸玩3到5天，並稱這樣的生活不只更有趣，甚至比在陸上定居更省錢，「現在我們的開支可能只有我們過去在陸地上生活的一半。我們現在只需要付電話費、搭船的費用和上岸時使用信用卡的帳單。我們不再有房屋貸款、車輛保險、財產保險及水電費，所以遊輪生活絕對更划算」。

據報導，夫妻2人預計在這趟9個月的郵輪旅程結束後正式在Villa Vie住宅式遊輪上購買一間套房並長期定居。據悉，Villa Vie遊輪將會花費3年的時間環地球一周，其中每間客艙裡都配有小廚房及下拉式床鋪，船上也有隨行醫生可隨時為船上乘客看診。

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