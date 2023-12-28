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胡錫進突發文疾呼「文革絕不能翻案」 火速刪文掀熱議

《環球時報》前總編輯胡錫進。（翻攝自微博）

《環球時報》前總編輯胡錫進。（翻攝自微博）

2023/12/28 00:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平為鞏固政權，近年積極將反對勢力拉下馬，並試圖在國內鼓吹鬥爭風氣，鼓勵下屬舉報領導、學生舉報老師、家人互相舉報，宛若文革再現。沒想到中共喉舌《環球時報》前總編輯胡錫進「吃錯藥」，週三突然在微博發文疾呼「文革絕不能翻案」，但文章發出沒多久，胡錫進似乎就「清醒」了，趕緊將文章刪除，但還是被網友備份下來，引發熱議。

胡錫進27日下午1點多在個人微博發文表示，「文革是絕對不能翻案的，國家不斷發出這樣的信號和警告。文革時的一些做法也不會允許死灰復燃，我們大家都要避免陷入激進主義，包括老胡在內都應提高這方面的自我警覺。在網上，讓我們都不對機構和個人搞構陷、亂扣帽子、喊打喊殺，有爭議時就事論事，批評可以嚴厲，但絕不以『整人』和打倒機構為目的。」

他接著說：「讓我們誰都不煽動仇官、仇富、仇知識分子，都不鼓勵在內部搞無情鬥爭，不把對外鬥爭朝『仇外』方向引導，都促進憲法秩序下的社會和諧與包容。我們這個大國註定要走穩健路線。堅決、準確落實好中央的大政方針，是實現中國式現代化的生命線，網路不偏激、不誤導民眾的情緒和官方對民意的認識，同樣很重要。」

雖然該文章發出沒多久就被刪除，但還是被網友備份截圖下來，不少中國網友也湧入胡錫進後續發出的貼文詢問為何要刪文，不過胡錫進都沒有回應。該消息被旅義華僑作家李穎分享到X平台（前身推特）後，牆外網友紛紛表示，「皇上的昏庸無能讓大太監也害怕了」、「本來沒什麼，但突然就刪了，這就有意思了」、「胡錫進這是要觸碰皇上的逆鱗啊！」、「胡錫進是個聰明人，從那個年代走過來的，他非常清楚那個是非不分、群魔亂舞的年代是個什麼魔鬼情形。平時替黨國『分憂』，洗洗地、刷刷牆，小打小鬧也就罷了，真要回到那個年代肯定是不想的」

胡錫進27日在微博發文疾呼「文革絕不能翻案」，沒多久就火速刪除。（圖翻攝自@李老師不是你老師X平台）

胡錫進27日在微博發文疾呼「文革絕不能翻案」，沒多久就火速刪除。（圖翻攝自@李老師不是你老師X平台）

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