俄羅斯石油躲過西方制裁 副總理：9成賣到中國、印度

俄國一處油井設施。（路透檔案照）

2023/12/27 20:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯因為侵略烏克蘭，遭到西方制裁將近2年，不過根據俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）27日的說法，俄國原本向歐洲出口的石油，9成都已轉賣到中國、印度，躲過國際制裁。

負責能源政策的諾瓦克27日接受俄國國營《俄羅斯24（Rossiya 24TV）》電視台訪問，表示「我們過去40%到45%的石油和石油產品供應給歐洲」，「今年，我們預期這個數字不會超過總出口量的4%到5%」；但在失去大部分的歐洲市場之際，莫斯科重點已轉向其他地區的買家，包括中國。

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諾瓦克說，俄國已經成功規避制裁，將原本供應歐洲的石油，轉向中國和印度，這兩國佔了俄國出口量的約90%，「在當前情勢下，中國和印度已成為我們的主要夥伴」他說，對中國出口量比率已經成長到45%到50%，2年內對印度總供應量比率增加到約40%。

過去幾乎不買俄國石油的印度，這兩年趁機撿便宜，成了俄油的大買家。有報告指出，印度搶買打折賣的便宜俄油，精煉後再賣給歐洲客戶。儘管這些銷售行為是合法的，但卻是構成俄國石油躲避制裁的後門，削弱國際對俄制裁的影響力。

諾瓦克說，在西方因為烏俄戰爭對俄國實施制裁之前，俄國就已經開始與印度—太平洋國家建立關係，「至於實施的那些對歐洲和美國禁運限制⋯⋯只加速了我們能源出口轉向」。

莫斯科也在為其天然氣尋找新的出口市場。「北極液化天然氣2號（Arctic LNG-2）」計畫，是莫斯科致力打開連接亞洲、歐洲的北方海上路線的關鍵，遭美國制裁後，外國投資者止步。不過，諾瓦克說，這項計畫還是照樣推進，「第1條生產線其實已經開始運作」，預期2024年第一季就能開始供應。

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