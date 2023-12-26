猛批軍火工業！教宗：戰爭逝去的孩童是「小耶穌」

羅馬天主教教宗方濟各25日在聖誕子夜彌撒中表示，在戰爭中犧牲的孩童是「今天的小耶穌」。（法新社）

2023/12/26 09:07

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）25日在梵蒂岡主持聖誕子夜彌撒時，稱在戰爭中犧牲的孩童是「今天的小耶穌」；同時表示以色列的襲擊正對無辜民眾造成「駭人結果」。

據路透報導，現年87歲的方濟各在聖誕節傳統「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告中，抨擊哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列的攻擊行為「令人憎惡」，並再次呼籲釋放仍被囚禁的人質。

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方濟各在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）大殿中央陽台對信徒發表的演說中，猛烈抨擊了軍火工業，稱其將戰爭當作傀儡，要求對軍火貿易展開更多調查。方濟各說：「當武器生產、銷售和貿易不斷增加，我們又怎能談論和平？」

25日是方濟各就任教宗後的第11個聖誕節，他大聲疾呼終結烏克蘭、敘利亞、葉門、黎巴嫩、亞美尼亞和亞塞拜然等地的政治社會或軍事衝突，捍衛世界各地人們的福祉。

方濟各強調：「在我們的世界上，有多少無辜者被屠戮！在母親的子宮中，在絕望下尋找希望的漫長旅程中，在那些童年被戰爭摧毀的孩童生命中，他們是今天的小耶穌。」

方濟各特別關注包括加薩在內的聖地，他說：「願和平降臨在以色列和巴勒斯坦，那裡的戰爭正摧殘人民的生活。我擁抱他們所有人，特別是加薩和整個聖地的基督教社群。」

對於以色列近日的猛烈攻勢，方濟各說：「我懇求停止造成無辜平民傷亡的軍事行動，並開放提供援助，解決絕望的人道困境。」上週，聯合國機構的報告顯示，加薩共230萬人正面臨嚴重飢餓問題。

教廷與以色列、巴勒斯坦自治政府均建立了正式外交關係，方濟各認為「兩國方案」是解決長期衝突的唯一解答，25日重申各方應在國際社會支持下展開對話。

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