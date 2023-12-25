美5歲小男孩失蹤20年！白骨就在樹林內 生母及男友涉重嫌！

20年前失蹤的5歲小男孩洛根遺體已被尋獲。（圖截取自Carroll County Sheriff`s Office）。

2023/12/25 22:11

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州卡洛爾郡（Carroll County）治安部門於2022年9月6日在蓋拉克斯市（Galax）的一處森林裡發現一具人類白骨，且該具遺骸看起來已在這個地點過了很長一段時間。經由專業基因鑑定比對後發現，這具遺骸被確認為一名2003年就被通報失蹤的5歲男孩，失蹤至今長達20年，且其生母與男友設有重嫌。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，卡洛爾郡治安官辦公室（Carroll County Sheriff's Office）警長凱文（Kevin Kemp）發出聲明，表示警方在2022年9月發現遺骸後，送交專門從事法醫級基因組測序和遺傳譜系學的公司，鑑定遺骸中的DNA，並與其他家屬進行比對，最終確認該遺骨身分為洛根鮑曼（Logan Nathaniel Bowman）。

報導稱，5歲的洛根於2003年1月被通報失蹤，他的生母辛西婭（Cynthia Davis）和她當時的男友丹尼斯（Dennis Schermerhorn）於2003年2月被指控與孩子失踪有關。據當地法院文件顯示，丹尼斯於2004年因忽視兒童重罪被判處一年監禁。辛西婭4月則簽署了認罪協議，兩人因忽視兒童重罪和謀殺重罪遭判入獄15年，及緩刑15年。

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卡洛爾郡治安官辦公室表示，由於有新證據出現，預計對此案將提出新的指控並重啟調查。

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