衰！20公尺耶誕樹突倒下 壓死比利時婦女

比利時市鎮歐丹亞德一株耶誕樹突然倒下造成命案，監視器畫面錄下了事發經過。（擷取自X平台 @koengodderis）

2023/12/22 20:31

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時市鎮歐丹亞德（Oudenaarde）昨（21）日發生一起非常不幸的耶誕節事故，一株耶誕樹疑似不堪惡劣天候摧殘而倒下，意外壓死1名婦女，也導致2名婦女受傷，當地政府已著手調查這起案件，以釐清是否有人為疏失。

《路透》報導，根據監視器畫面顯示，這株20公尺高，被點綴的閃閃發亮的耶誕樹位於歐丹亞德鎮廣場附近，剛開始可看出樹身有一點歪斜，不料傾斜角度卻越來越大，隨後就徹底倒下。

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東法蘭德斯省（Oost-Vlaanderen）的檢察官發言人指出，這起事故造成1名婦人死亡，2名婦女受傷，3人都是歐丹亞德當地人士。

發言人說：「調查會注重在樹身是否有妥善固定住，當然也會評估天候的影響。」

Kerstboom valt omver in Oudenaarde. Er valt 1 dodelijk slachtoffer. Een klimaatdode. ☝️ Vroeger waaide het niet. pic.twitter.com/9RRdB1V97r — Koen Godderis （@koengodderis） December 22, 2023

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