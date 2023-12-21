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日人遊港熱情不再「人數大消風」 港日出現巨大「旅客逆差」

相較於香港遊客疫後蜂擁到日本，香港卻跌出日本人新年10大出國地點。圖為日本觀光組織高舉歡送港客。（路透檔案照）

相較於香港遊客疫後蜂擁到日本，香港卻跌出日本人新年10大出國地點。圖為日本觀光組織高舉歡送港客。（路透檔案照）

2023/12/21 23:49

〔中央社〕香港和日本出現巨大「旅客逆差」，旅客量最少相差5倍，今年前10個月有166.28萬人次港人訪日，日人遊港則越趨冷淡，今年前10個月僅25萬人次訪港，香港也跌出日人新年10大外遊地點。

香港《星島日報》今天引述日本駐港總領事館表示，日人減少訪港除了因為香港物價昂貴，也與2019年「反送中」事件後日人對香港印象變差有關。

報導說，自疫情相關限制解除後，港人「遊日情切」，旅客蜂擁而至日本，單是今年前10個月就有166.28萬人次訪日，雖然與2019年同期高峰相比仍差9.7％，但暑假等旺季訪日量已趨近疫前水平；單計10月已有逾17.9萬人次港人遊日，與2019年同期約18萬人次僅差0.7％。

香港也是韓國、台灣、中國大陸和美國以外，日本的第5大旅客來源。

據日本政府觀光局線上調查，高達26％港人表態在「旅遊復常」後遊日多於3次，27％已訪日2次；有旅遊平台調查更顯示，日本是港人外遊的頭號目的地。

相反地，日人對遊港熱情不再，2019年全年尚有約66.1萬人次由日本赴港旅遊，但今年前10個月已跌至僅約25萬人次；港日旅客量差距也由2019年的約2倍多，擴大至今年前10個月的約5倍多。

另據日本大型旅行社HIS分析預約數據，香港由2020年新年起至明年新年，連續5年跌出「日人新年十大外遊地點」，遠遜於2019年時的綜合排名第7位佳績。

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