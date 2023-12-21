蛋炒飯退位！王剛改殺「200斤大肥豬」 習近平躺槍

中國「美食作家」王剛「殺了二百多斤肥豬」， 被指影射「黨魁」。（擷自網路）

2023/12/21 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國知名網紅廚師王剛上月遭「小粉紅」圍攻，指他涉嫌用蛋炒飯影片諷刺中國前領導人毛澤東的兒子毛岸英，為此王剛發布道歉影片，並且保證今後再也不做蛋炒飯，不過他最近又因「殺了一頭兩百多斤大肥豬」的畫面，引發熱議。

在中國網路上，「200斤」、「肥豬」等詞，多是網友用來嘲諷中共頭子，特別是中共總書記習近平曾回憶他上世紀80年代，擔任福建寧德地委書記時，曾扛「200斤（100公斤）麥子，十里山路我不換肩」，這句話到現在已經是廣為人知。

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12月19日，網上流傳王剛和其友人四伯爺殺了一頭大肥豬的畫面。兩人站在一個堆滿新鮮豬肉的桌板前，王剛手捧一堆豬肉，他的四伯爺正在看著他手中的豬肉畫面，標題是：「我們殺了一頭兩百多斤的大肥豬」。

四伯爺是一名有30多年經驗的專業屠夫，經常和王剛一起直播。兩人殺豬的畫面傳出後，引來很多「翻車」評論。

在海外獨立中文媒體「楓下論壇」評論區，有人為王剛捏了把冷汗：「王剛咋這麼倒楣呢？幹什麼都有人盯著？」「人紅是非多，豬肥來日短啊 」、「這次該怎麼道歉？大肥豬很生氣」、「領袖是扛200斤，不是重200斤，小粉紅這麼鬧是強行給領袖扣帽子」。

也有網友認為：「這次恐怕沒人敢找王剛的麻煩了。」也有人調侃：「王剛道歉：從今往後再也不殺豬了。」還有人以中共領導人的口吻調侃：「總有刁民、刁官主動要將朕對號入座，死啦死啦的。」

王剛去年11月24日也曾上傳「揚州炒飯」教學影片，當時就遭到大批小粉紅出征，他們認為王剛故意選在毛岸英的冥誕，是影射其在韓戰期間因「蛋炒飯」被炸死的傳言。

據傳毛岸英在韓戰期間，拿著北韓政府贈送的雞蛋在司令部生火炒飯，因此被美軍發現炊煙，最後戰機投下凝固汽油彈擊中司令部作戰室，毛岸英未能逃出當場被炸身亡，享年28歲。這個故事早已深植中國民間人心。

1988年時任福建寧德地委書記的習近平（右一）正在幹農活，「扛200斤十里不換肩」，是他對那時期的回憶。（擷自網路）

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