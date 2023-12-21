體感溫度零下22.3度！ 南韓首爾上班族：有受困冷凍庫的錯覺

受到北極冷空氣南下影響，南韓首爾今（21）日早晨首爾氣溫降至攝氏零下14.4度，體感溫度則降至攝氏零下22.3度，寒冷低溫也讓南韓發布今年首次寒流警報。（歐新社）

2023/12/21 12:49

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到北極冷空氣南下影響，南韓首爾今（21）日早晨氣溫降至攝氏零下14.4度，體感溫度則降至攝氏零下22.3度，寒冷低溫也讓南韓發布今年首次寒流警報。根據韓媒指出，許多民眾一早外出上班，全身穿起厚厚的的羽絨大衣、圍巾、手套等防寒用品，更有受訪者直呼走在路上「有受困冷凍庫的錯覺」。

據《韓聯社》報導，截至21日上午8點，首爾的最低氣溫來到攝氏零下14.4度、體感溫度下探至攝氏零下22.3度；位於江原道的香爐峰則是今天最低溫，不僅氣溫下探到攝氏零下25.3度，甚至體感溫度還來到了攝氏零下37.7度。

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報導指出，南韓氣象廳已於前一天晚上針對首爾全境、京畿道、江原道、忠清部分地區發布寒流警報，預計此次寒冷天氣將持續到23日早晨。

面對極凍的寒冷氣溫，也讓首爾許多上班族「全副武裝」，身穿保暖大衣、戴帽子、圍巾、戴防寒耳罩等防寒用品外出。一名29歲柳姓民眾受訪時直呼，「冷到耳朵都快被撕裂了！」；另一名25歲鄭姓上班族則表示，「聽到寒流要來，馬上準備起口罩、圍巾、帽子，裡面也有穿內衣，雖然身體會顯得厚重，但總比被冷死來得好。」

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