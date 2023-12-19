無預警釋出3名以色列老年人質影片 以軍譴責哈瑪斯

哈瑪斯公佈3名以色列老年人質影片，以色列方面確認人質身分，誓言將人質救出。（路透）

2023/12/19 08:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕哈瑪斯（Hamas）旗下武裝團體「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）18日公佈一段關於被扣押至加薩的以色列老年人質影片，人質在影片中呼籲以色列讓他們能被釋放。以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）譴責哈瑪斯做法，並強調以色列正在盡一切努力讓人質平安返家。

綜合外媒報導，以色列方面確認影片中的人質分別是79歲的佩里（Chaim Peri）、80 歲的梅茨格（Yoram Metzger）和84 歲的庫柏（Amiram Cooper）。哈瑪斯公佈標題為「別在我年老時拋棄我」的影片，影片中坐在中間的佩里表示，他和其他有健康問題的老年人質「在極為惡劣的環境下承受巨大痛苦」，同時面對被空襲的恐懼，他希望以色列能夠確保他們能被無條件釋放。

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以色列國防軍發言人哈加里譴責哈瑪斯殘酷地對待年邁平民與需要醫療照護的無辜民眾。哈加里向3名人質喊話，「我希望你們能聽到我的聲音，並了解到我們正在盡一切努力讓你們平安返家，你們的一些家人已經平安返家，在你們獲釋之前，我們不會停下腳步」。

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