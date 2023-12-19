沙國等中東國家可能加入／保護紅海運輸 美號召成立海上特遣艦隊

由於伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍「青年運動」不斷攻擊行經紅海的商業貨船，美國國防部長奧斯汀將在訪問中東期間，宣布發起名為「繁榮衛士行動」的海上聯合特遣艦隊，以保障商業海運公司免於青年運動威脅。圖為曾擊落青年運動無人機的美國海軍驅逐艦「梅森號」（USS Mason）。（美聯社檔案照）

2023/12/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕為因應伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthi）攻擊行經紅海的商業貨船，英國衛報報導，美國國防部長奧斯汀將在訪問中東期間，宣布發起名為「繁榮衛士行動」（Operation Prosperity Guardian）的海上聯合特遣艦隊，巡弋紅海、曼德海峽（Bab al-Mandab）和亞丁灣，以保障商業海運公司免於青年運動威脅，並確保該海域運輸安全。

丹麥全球最大貨櫃船運集團「馬士基」（Maersk）、德國航運公司「赫伯羅德」（Hapag-Lloyd）、瑞士「地中海航運公司」（MSC）、法國「達飛航運集團」（CMA CGM）和香港「東方海外貨櫃航運公司」（OOCL）等海運業者，已紛紛停駛紅海航道。

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青年運動對穿越曼德海峽進入紅海的船隻，發動一系列無人機和飛彈攻擊，聲稱目的是向以色列施壓，迫使以色列停止與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」在加薩走廊的戰爭。蘇伊士運河管理局主席拉比透露，已有五十五艘船隻改道比穿行曼德海峽多出兩週航程的好望角航線；過去幾個月有超過廿艘船通報事故，多半也發生在曼德海峽。

就在奧斯汀抵達美國海軍第五艦隊司令部所在地巴林之際，英國海事貿易行動辦公室發布警告，聲稱一艘穿越曼德海峽的船隻附近可能發生爆炸。奧斯汀將在巴林首都麥納瑪討論「美國召集多邊聯盟，以應對威脅航運和全球經濟的海上攻擊行為的努力」。

據報導，約旦、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、阿曼、埃及和巴林等國可能會參與美國領導的這項行動，美國也試圖說服中國加入。目前美國領導的「聯合任務部隊一五三」已在紅海執行任務，打擊索馬利亞海盜等威脅。美國、英國和法國海軍皆已攔截過青年運動的無人機和飛彈。

以哈戰況方面，奧斯汀十八日訪以色列，著重討論以國結束對加薩的高強度作戰，轉變為更有限且聚焦型的衝突形式等議題。然而，以軍十七日徹夜對加薩發動新攻勢，造成北部賈巴利亞難民營九十名巴勒斯坦人死亡。加薩衛生部還指控，以色列砲彈擊中甘尤尼斯納瑟醫院婦產科大樓，導致一名十三歲女孩喪生，她的父母和兩名手足已在數週前的砲擊中身亡。

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