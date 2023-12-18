黎智英案開審 支持者徹夜守候為見證歷史

12月18日，黎智英案在西九龍法院開庭，香港知名抗議人士王鳳瑤（王婆婆）在法庭外高舉英國國旗抗議。（美聯社）

2023/12/18 21:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港壹傳媒創辦人黎智英被控「串謀勾結外國勢力」國安案件，18日開審，這是香港首宗「勾結外國勢力」不認罪的案件進入審訊階段。法院外一早已有上百民眾排隊領取旁聽號碼牌，有人昨晚就在低溫天氣中到場排隊。經常現身香港抗爭場合的社運人士「王婆婆」也到場揮舞英國國旗，受到警方關注。

審訊在西九龍裁判法院（暫代高等法院）進行，由高院「國安法」3位指定法官審理，預料審期為80天，不設陪審團。黎智英被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪、以及串謀發布煽動刊物等罪，面臨被處3年以上10年以下有期徒刑，罪行重大罪名的可判無期徒刑。港區國安法至今定罪率100%。

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香港警方嚴陣以待，出動上千警力派出反恐特勤隊和裝甲車在在法院外戒備。百餘名香港市民在寒風中到法院外排隊旁聽，著名社運人士「王婆婆」高舉英國國旗，在法院外抗議，並高喊支援黎智英等口號，隨後被警員帶到馬路另一側，引發一陣騷動。美、英、澳洲、紐西蘭、瑞士及加拿大的領事館代表、92歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、民主黨前主席劉慧卿，以及黎智英的妻子與子女，都一同旁聽聆訊。

《法新社》報導，黎智英的支持者在寒冬中戴著帽子、圍巾和口罩，在香港法院外徹夜等待。排在最前頭的是裘莉‧鍾（Jolly Chung，譯音），她在17日晚間10時就到了。她蜷縮在大衣裡表示，「我不想他到了法院時，發現沒人來參加這場審訊」。

只透露名字的「雷恩」（Ryan）說，他起了大早來到法院，是因為他想「見證歷史」。這位24歲的研究生表示，黎智英被關了3年還是沒有放棄。「我想讓他知道有人關心他」。

黎智英擁有英國公民身份，英國外交大臣卡麥隆18日關切「英國國民黎智英」遭遇到出於政治動機的起訴案，呼籲港府停止起訴並釋放黎智英，並指港區國安法明顯違反1984年簽署的「中英聯合聲明」。這是英國現任外相首次公開呼籲港府放人。

此前一天，美國國務院發言人米勒發表聲明說，對於支持民主的倡議人士及媒體所有人黎智英，在香港遭到中國實施的國安法起訴，美方予以譴責，並呼籲香港當局立即釋放黎智英、以及其他所有因為捍衛權利而入獄的人。

中國外交部駐港公署發表聲明，對美國國務院、英國外相等西方政治人物要求釋放黎智英，並詆毀香港法治狀況「表示強烈譴責和堅決反對」，稱此舉「只會暴露其勾結包庇反中亂港分子的真實面目和干擾破壞特區法治秩序的險惡用心」。

另外，中國國家主席習近平18日下午在中南海瀛台會見來京述職的香港特首李家超，聽取他治港匯報。據中國官媒報導，習肯定李家超帶領特別行政區政府，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。

港警派上千警力在西九龍裁判法院外加強保全。（路透）

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