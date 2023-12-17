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黎智英案明開審 外媒：北京有意讓他在獄中度餘生

香港壹傳媒創辦人黎智英。（美聯社檔案照）

香港壹傳媒創辦人黎智英。（美聯社檔案照）

2023/12/17 21:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英被指控「勾結境外勢力」等罪，涉嫌違反《港區國安法》，這起案件原定於去年九月開審，卻兩度延後，終將於明（18）日在香港西九龍法院開審，可能會審訊80天，除了國際媒體高度關注外，分析也認為，北京有意讓黎智英在獄中度過餘生。

黎智英是2020年7月《港區國安法》實施後，第一個遭指控「勾結外國危害國安」與「串謀勾結外國勢力危害國家安全罪」的被告。此外，他和蘋果日報3間公司也共同被指控「串謀刊印煽動刊物」與「串謀勾結外國勢力危害國安」罪嫌，法條寫定若「罪行重大」可判刑10年，黎智英最高恐遭判終身監禁。

港迄今以國安法為名逮捕近300人，其中黎智英案受到國際高度關注，因蘋果日報創辦人的被捕象徵香港的新聞自由與政治異議受迫害，黎智英至今遭關押已逾3年，本案也經三度延宕，審期更是從40天延長至80天，預計全案將審理至2024年春天，再於秋天宣判。

英國《衛報》指出，這起「里程碑式」大審凸顯顯香港言論自由遭侵蝕；人權團體也指出，黎智英被拒聘用自己選擇的律師，顯示本案已嚴重違反公平審判原則。在香港國安法案件迄今定罪率100%的情況下，外界咸認76歲的黎智英也難逃被定罪判刑、甚至餘生都在牢獄中度過的命運。

報導引述國際非政府組織「人權觀察」（HRW）亞洲區總監皮爾遜（Elaine Pearson）看法指出，稱，黎智英的審判嚴重違反了「公平審判權」精神，例如三名審判法官都是由港府指定，黎智英要求選擇自己的律師也被拒絕，「北京似乎有意將這名最有影響力的異議份子關押多年，甚至是有生之年。」

英國《金融時報》則引述美國喬治城大學亞洲法律中心執行主任克洛格（Thomas Kellogg）指出，黎智英「應該是北京敵人名單上的頭號人物」，審判他的目的「很清楚」，就是要讓他「餘生都關在牢裡」。

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