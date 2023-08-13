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黎智英監禁每日放風50分鐘 《美聯社》拍到獄中身影更消瘦

蘋果日報創辦人黎智英被關押在赤柱監獄。此圖攝於7月28日。（美聯社）

蘋果日報創辦人黎智英被關押在赤柱監獄。此圖攝於7月28日。（美聯社）

2023/08/13 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕長期被關押在香港赤柱監獄的蘋果日報創辦人黎智英，下月即將迎來《國安法》案件的審判。《美聯社》近日捕捉到了黎智英在獄中的身影，記者描述，鏡頭下的黎智英相比2021年年初於大眾面前現身時，看起來消瘦了不少。

《美聯社》報導，在照片中，可以看到黎智英身著短褲與拖鞋，手裡拿著一本書，身後則有兩名獄警跟隨。

報導指出，黎智英每日被監禁約23小時，放風時間為50分鐘，但與其他能一起踢球或運動的囚犯不同同，他僅能單獨活動，且範圍僅限於一個5x10公尺的小空間，四週還圍繞著鐵絲網。在夏日的烈陽下散步之後，他才回到沒有空調的牢房裡。

持有英國國籍的黎智英於2020年8月遭港警以《國安法》逮捕，而後被控有多項罪名。其中一件案子原定於去年12月開庭，但港府為了阻撓他聘請英國律師辯護，而要求北京政府介入，案子因此延至今年9月。

黎智英的親友每個月有2天探視他的機會，不過每次限時30分鐘。探監者必須隔著玻璃以電話與他交談。

黎智英是糖尿病患者，2021年被警方拘留期間，他被診斷出患有高血壓。

黎智英的么子黎崇恩今年5月在一份給美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China）的聲明中表示，「我父親入獄是因為他幾十年來對政權都直言不諱。」

黎崇恩說：「儘管他失去所有，甚至可能死在牢裡，他仍向政權說實話，不願沉默。身為他的兒子，我引以為榮。」

黎智英每日放風時間為50分鐘，僅能單獨活動。（美聯社）

黎智英每日放風時間為50分鐘，僅能單獨活動。（美聯社）

美聯社指出，黎智英看起來比2021年2月最後一次在公眾面前現身時（見圖）消瘦了不少。（路透資料照）

美聯社指出，黎智英看起來比2021年2月最後一次在公眾面前現身時（見圖）消瘦了不少。（路透資料照）

黎智英放風時，可依稀透過柵欄看到他的身影。（美聯社）

黎智英放風時，可依稀透過柵欄看到他的身影。（美聯社）

黎智英每日放風時間為50分鐘，僅能單獨活動。（美聯社）

黎智英每日放風時間為50分鐘，僅能單獨活動。（美聯社）

黎智英每日放風時間為50分鐘，散步後回到沒有空調的牢房裡。（美聯社）

黎智英每日放風時間為50分鐘，散步後回到沒有空調的牢房裡。（美聯社）

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