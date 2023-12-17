訂閱被通緝者帳號港人 竟遭港警拘捕

香港警方日前拘捕4人指涉嫌瀏覽並透過網上募資平台，資助流亡海外的被通緝者；民運人士批評港警刻意把執法紅線模糊化，有港媒憂心這起事件會造成寒蟬效應。圖為香港警務處國安處總警司李桂華（右）及高級警司洪毅14日召開記者會，宣布對5名流亡海外的香港異議人士發出通緝令。（路透）

2023/12/17 13:13

〔中央社〕香港警方日前拘捕4人，指涉嫌瀏覽並透過網上募資平台，資助流亡海外的被通緝者；民運人士批評港警刻意把執法紅線模糊化，有港媒憂心這起事件會造成寒蟬效應。

這是首次有香港市民因瀏覽及付費訂閱被通緝人士的網路社群平台被拘捕。

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美國之音12月15日報導，香港警方國安處14日公布，日前拘捕4名香港市民，指其瀏覽並透過網上眾籌平台，資助被通緝的前立法會議員許智（峰）及羅冠聰，從事危害中國國家安全的活動，涉及金額約港幣1萬元至12萬元不等（約新台幣4萬元至48萬元）。

美國自由亞洲電台15日報導，香港警方沒有透露如何得知有關人士的訂閱帳戶等資料，但表示相關人士有閱讀發出的文章。消息公布後，引起市民對網上瀏覽或訂閱被通緝人士文章或頻道，是否違法等憂慮。

許智（峰）在接受自由亞洲電台訪問時表示，他只有在眾籌平台Patreon設立付費帳號，國安可能是透過舉報或從其他途徑，拿到被捕人的手機或電腦，才知道訂閱和付費的事。

他指出，港府發出百萬賞金和騷擾他們的家人後，但海外港人的倡議沒有停止，在無計可施下，國安只能找小市民出氣。

許智（峰）說，「國安目前的做法，是步步進迫和把執法的紅線模糊化」，之前說出版、轉發文章都有罪，現在開訂閱有罪說法的先例，同時把看發文也說成有罪，下一步是否曾點讚也是有罪呢？港警是要把以往港人認（為）是正常的行（為）變成有罪，擴大打擊面。

他指在消息公布後，平台訂閱人數不跌反升；另在台灣的香港抗爭者赴湯也表示，事件沒有影響其付費平台的訂閱戶人數，相信支持者已看穿國安警用拘捕行動製造白色恐怖的招數，不會受到事件影響而退訂。

但在台灣設立、以報導香港新聞（為）主的網媒「光傳媒」總編輯梁嘉麗，則對事件造成的寒蟬效應感到擔憂，他們才剛啟動付費平台訂閱，相信支持者不會馬上消失，但支持者若有顧慮，也可能使他們無法生存。

梁嘉麗表示非常擔憂，指自己是一個很小的媒體，非常依靠讀者的支持和訂閱，如果沒有讀者的支持，很快會倒下。讀者是在香港的香港人，若不能夠在未來幾個月持續擴大的話，有可能會關閉，如果港府繼續打壓或擴大恐怖、散布恐懼，覺得會有影響。

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