為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

初版米老鼠版權屆滿 2024年起成公共財

1928年首次亮相的「汽船威利號」（Steamboat Willie）米老鼠版權保護期限，將於2024年1月1日滿95年到期，初版米老鼠屆時將進入公共領域，任何人都能無償使用。（美聯社）

1928年首次亮相的「汽船威利號」（Steamboat Willie）米老鼠版權保護期限，將於2024年1月1日滿95年到期，初版米老鼠屆時將進入公共領域，任何人都能無償使用。（美聯社）

2023/12/15 23:11

〔中央社〕1928年首次亮相的「汽船威利號」（Steamboat Willie）米老鼠版權保護期限將於2024年1月1日滿95年到期，迪士尼這款初版米老鼠屆時將進入公共領域，這代表任何人都能無償使用。

美聯社報導，杜克大學公共領域研究中心（Duke’s Center for the Study of Public Domai）主任兼法學院教授詹金斯（Jennifer Jenkins）說：「這很令人興奮，因為它具有象徵意義。」

在米老鼠的一生中，國會曾多次延長版權保護期限，美國法律後來允許版權延長至95年。

詹金斯說：「有時候這條法律會被戲稱是米老鼠保護法。這過於簡單化了，因為推動延長期限的不僅迪士尼（Disney），而是一群作品即將進入公共領域的版權持有者，他們在20年的額外保護中獲益匪淺。」

迪士尼發言人在聲明中表示：「自從米老鼠在1928年短片『汽船威利號』中首次亮相以來，人們就將這個角色與迪士尼的故事、經歷和正版產品聯繫在一起。 即使『汽船威利號』電影版權到期，這點也不會改變。」

目前的藝術家和創作者將能夠利用米老鼠，但仍有很大的限制。只有「汽船威利號」中那位比較調皮、沒有說話的米老鼠船長進入公共領域。根據迪士尼聲明：「更現代版的米老鼠將不會受到『汽船威利號』版權到期影響，米老鼠將繼續作為迪士尼公司的全球大使，在我們有關講述故事、主題公園景點和商品方面扮演重要角色。」

1928年首次亮相的「汽船威利號」（Steamboat Willie）米老鼠版權保護期限，將於2024年1月1日滿95年到期，初版米老鼠屆時將進入公共領域，任何人都能無償使用。（法新社）

1928年首次亮相的「汽船威利號」（Steamboat Willie）米老鼠版權保護期限，將於2024年1月1日滿95年到期，初版米老鼠屆時將進入公共領域，任何人都能無償使用。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
迪士尼經營權爭奪權戰 美億萬富翁將爭取委託書
2023/12/03 11:44

迪士尼經營權爭奪權戰 美億萬富翁將爭取委託書
米奇老鼠版權2023年底到期 迪士尼每年恐將損失952億元
2022/07/11 09:21

米奇老鼠版權2023年底到期 迪士尼每年恐將損失952億元

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
小熊維尼問世逾95年 版權進入公領域可二創有但書
2022/01/05 12:10

小熊維尼問世逾95年 版權進入公領域可二創有但書
大限將至！美國迪士尼搖錢樹米奇老鼠5年後版權到期
2018/11/19 14:53

大限將至！美國迪士尼搖錢樹米奇老鼠5年後版權到期

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播