尼日因政變失去會員資格 西非經濟共同體：中止至恢復憲政體制

尼日總統貝佐姆是自法國殖民後的第一任民選總統，其在今年7月因總統衛隊發動政變遭罷黜。（法新社）

2023/12/15 21:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕西非經濟共同體（ECOWAS）先前就曾要求軍政府恢復遭政變罷黜的尼日總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）職位，但軍政府面對制裁、警告等反制作為始終無意配合，西非經濟共同體遂在週四（14日）表示，中止尼日的會員國資格直至該國恢復憲政秩序。

根據英國《BBC》報導，西非經濟共同體在週四表示，近期在奈及利亞舉辦的領袖會議正式承認尼日總統貝佐姆的民選政府已被軍政府推翻，組織也決議中止尼日的會員國資格，直到該國的憲政秩序恢復至正常狀態。

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西非經濟共同體先前並未對尼日的會員國資格做出裁決，是其認為尼日軍方發動政變未遂，因此延遲資格中止。在尼日政變爆發時，西非經濟共同體就針對尼日實施制裁，導致該國社會物價大漲、停電頻率增高。即便該區域組織試圖威脅並揚言不排除軍事干預政變，但尼日軍方仍舊不為所動。

尼日的總統衛隊在今年7月27日晚間發動軍事政變，扣押時任總統的貝佐姆，隔日總統衛隊推任出新的國家領導人陸軍將軍查尼（Abdourahamane Tchiani），他在尼日國營電視台中表示，政變的原因是因恐怖主義造成國家「安全情勢惡化」。

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