北京地鐵恐不只「脫節」.... 中網友爆料：同時間還發生追撞！

北京地鐵列車14日晚間發生脫節事故，脫節車廂一片黑暗、車窗碎裂。（圖翻攝自微博）

2023/12/14 23:31

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北京地鐵驚魂！列車末兩節車廂突斷裂分離 大批乘客受困、受傷！

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京地鐵昌平線週四（14日）晚間突發列車「脫節」事故，引發外界關注。不過有中國網友爆料稱，昌平線今晚的列車脫節事件，恐怕還發生列車追撞事故，但相關爆料消息，並未獲官方證實。

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綜合中港媒體報導，14日晚間6點57分左右，北京地鐵昌平線一列車在「西二旗站」至「生命科學園站」間發生故障，最後兩節車廂突然從連接處斷開，與列車本體分離。從網上曝光的影片、照片可以看到，車廂斷開處明顯損毀、車廂玻璃被震碎，分離的兩節車廂內站滿乘客，且照明設備全熄滅，一片黑暗，不少乘客相當恐慌。

北京地鐵官方今晚證實列車脫節事故，但未說明出事列車車號，僅稱第一時間就派員趕往現場救援及疏散，已知30多人受傷，傷者皆已送醫治療，目前已疏散完畢，沒有人員身亡。

不過有中國網友向旅義華僑畫家李穎爆料稱，週四晚間昌平線恐怕不只發生一起事故，出事列車為CP024號列車，末兩節車廂斷開前疑似遭後車追撞，懷疑是信號系統故障，導致後方列車闖進「安全閉塞區間」，當發現時後車已經煞不住，並撞上前車，CP024號列車的第5、6節車廂車鉤斷裂，因此與列車本體斷開分離。網友還提供據稱是消防員拆門，解救追撞前車受困駕駛員的影片。

不過也有爆料稱，是CP024號列車發現末兩節車廂脫離後緊急剎車，脫節的車廂因慣性發生追尾，造成斷開處嚴重變形，也因此車廂內玻璃被震碎。事故現場流出的照片也可以看到，列車本體車廂的連接處明顯遭受過撞擊，導致受損變形。不過上述爆料消息並未獲證實，官方僅稱出事原因還在調查中。

爆料網友提供事發現場照片，左圖可以看到車廂連接處歪曲變形；右圖據稱是消防員拆門解救受困駕駛員。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

出事列車的車廂連接處疑遭受撞擊，導致受損變形。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

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