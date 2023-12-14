車臣「抖音戰神」鐵口直斷：俄烏戰爭幾個月內結束

卡德羅夫在Instagram上炫耀他與總統普廷（左）的合照。（圖擷取自卡德羅夫個人IG）

2023/12/14 18:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯知名「網紅」、車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）13日預測，烏克蘭衝突將在明年春天或夏天結束，因為基輔佷快就會耗盡資源。他還聲稱，他的車臣子弟兵在這場「特別軍事行動」中，發揮重要作用。

據俄媒今日俄羅斯（RT）報導，卡德羅夫在一場視訊會議上發表前述看法，並聲稱，如果俄羅斯採取以色列打擊巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」的手段，不到3個月的時間便可摧毀整個烏克蘭。

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卡德羅夫聲稱，去年車臣部隊一度挺進到距離烏克蘭首都基輔只有7公里之處，只待總統普廷一聲令下，便可拿下基輔，但「總統（普廷）下令我們盡可能保持基礎設施和城市完好無損，否則我們就會佔領基輔。」

卡德羅夫補充說：「總統沒有興趣摧毀烏克蘭這個國家。」

據卡德羅夫說法，車臣部隊在俄烏衝突中發揮重要作用，他正密切關注前線的進展。卡德羅夫預言，兵力、武器和資金的短缺，最晚將在明年6月或7月完全削弱烏克蘭的軍事能力，基輔落敗的命運已經注定。

俄羅斯出兵侵略烏克蘭，卡德羅夫緊跟「大哥」其後助陣，但其子弟兵多次被抓包擺拍，被外媒戲稱為「抖音部隊」（TikTok Force），卡德羅夫也被冠上「打卡王」、「抖音戰神」等封號。去年7月間，卡德羅夫曾接連推出2集他參演的「烏克蘭總統澤倫斯基投降」模擬劇，遭諷是「戲精總統」。

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