為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美軍基地竟用中國寧德時代電池 美議員致函國防部要求徹查

美國軍事設施使用中國寧德時代製造的電池，引發國會議員致函國防部長表達關切，要求徹查。（法新社檔案照）（記者陳泓達攝）

美國軍事設施使用中國寧德時代製造的電池，引發國會議員致函國防部長表達關切，要求徹查。（法新社檔案照）（記者陳泓達攝）

2023/12/14 01:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會近30名民主、共和兩黨參眾議員，12月初聯名致函國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），關切美國軍事設施使用中國相關設備可能導致國安問題，敦促五角大廈立即撤銷在美國陸戰隊勒瓊營（Camp LeJeune）安裝中國寧德時代（CATL）電池的決定，並對所有軍事設施進行全面評估。

美國之音（VOA）中文網13日報導，位於北卡羅來納州的勒瓊營受訓部隊，在中國與台灣潛在的衝突中，將扮演至關重要的角色。

中國電池製造商CATL在美國能源基礎設施中的存在，引起議員對於在北京指導或影響下營運的企業產品，可能構成安全風險的擔憂。議員指出，CATL可能會將惡意軟體植入大型儲電站，威脅美國能源電網。

此外，電池儲能系統（BESS）存在已知的重大風險，例如阻止定期更新的安全限制和漏洞審查方面的差距，這些漏洞將被惡意行為者或政府利用。

CATL是全球最大的中型和大型電動車電池製造商，市佔率達3分之1。議員強調，一家由中共資助和支持的公司，不應在美國軍事基地中存在，甚至扮演任何角色，尤其是在一個訓練美軍如何應對與中國潛在衝突的基地。

據報導，勒瓊營今年4月開始採用新穎的BESS系統，但其中使用CATL製造的電池，引起議員關切。不到2週後，該基地就舉行一次演習。

這封信由聯邦參議院外交委員會成員、共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）和魯比奧（Marco Rubio）領銜，其他共同簽署者還包括提里斯（Thom Tillis）、海格提（Bill Hagerty）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等多名共和黨參眾議員，民主黨眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）也是連署者之一。

議員指出，CATL是中共軍民融合（MCF）戰略的一環，與中共最高層、包括中國國家主席習近平保有密切聯繫；中共的政策導引使該公司有能力影響全球和美國的供應鏈，相應地，中共也從其巨大成長中獲益。

美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）10月提出的報告指出，CATL和華為一樣，做為中共的擁護者而建立，北京也以行動支援其成功。FDD建議美國政府考慮限制CATL在關鍵領域的投資。

議員還進一步詢問五角大廈何時得知CATL的電池安裝在勒瓊營？承包人員是否知道該公司與中共的密切關係？是否向CATL員工（可能是中共黨員或中國公民）授予基地存取權限？系統是否需要與CATL在中國的伺服器進行任何資料連接？

在議員和專家提出擔憂後，杜克能源（Duke Energy）6日表示，已切斷勒瓊營的CATL電池連接。CATL則反駁稱，有關電池構成間諜威脅指控，均為虛假且帶有誤導性，自家產品已通過美國當局的安全審查。

除要求撤銷在勒瓊營的能源專案，議員也敦促國防部檢視所有美軍基地，「中共的間諜活動模式無疑表明，CATL的產品在任何基地都會對國家安全構成威脅。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
防情勢誤判 美國擬與中國簽署互相通知飛彈發射協議
2023/12/11 17:06

防情勢誤判 美國擬與中國簽署互相通知飛彈發射協議
火線熱話題》美濫用芬太尼成「活屍禁區」？中國地下暴利恐毒殺2.7億人
2023/12/09 18:00

火線熱話題》美濫用芬太尼成「活屍禁區」？中國地下暴利恐毒殺2.7億人

台電同歐洲商會發表「電力淨零路徑報告書」
國安憂慮大 美企斷寧德時代電池與美軍基地連結
2023/12/08 10:48

國安憂慮大 美企斷寧德時代電池與美軍基地連結
眾院：美必須在科技議題上對中採取更強硬態度
2023/12/08 09:17

眾院：美必須在科技議題上對中採取更強硬態度

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
赴美設廠未及時披露 中國電池大廠遭警示約談
2023/12/07 19:18

赴美設廠未及時披露 中國電池大廠遭警示約談
加強嚇阻中國 美明年在印太建立冷戰以來首個軍火庫
2023/12/03 18:56

加強嚇阻中國 美明年在印太建立冷戰以來首個軍火庫
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播