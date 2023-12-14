美軍基地竟用中國寧德時代電池 美議員致函國防部要求徹查

美國軍事設施使用中國寧德時代製造的電池，引發國會議員致函國防部長表達關切，要求徹查。（法新社檔案照）（記者陳泓達攝）

2023/12/14 01:26

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國會近30名民主、共和兩黨參眾議員，12月初聯名致函國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），關切美國軍事設施使用中國相關設備可能導致國安問題，敦促五角大廈立即撤銷在美國陸戰隊勒瓊營（Camp LeJeune）安裝中國寧德時代（CATL）電池的決定，並對所有軍事設施進行全面評估。

美國之音（VOA）中文網13日報導，位於北卡羅來納州的勒瓊營受訓部隊，在中國與台灣潛在的衝突中，將扮演至關重要的角色。

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中國電池製造商CATL在美國能源基礎設施中的存在，引起議員對於在北京指導或影響下營運的企業產品，可能構成安全風險的擔憂。議員指出，CATL可能會將惡意軟體植入大型儲電站，威脅美國能源電網。

此外，電池儲能系統（BESS）存在已知的重大風險，例如阻止定期更新的安全限制和漏洞審查方面的差距，這些漏洞將被惡意行為者或政府利用。

CATL是全球最大的中型和大型電動車電池製造商，市佔率達3分之1。議員強調，一家由中共資助和支持的公司，不應在美國軍事基地中存在，甚至扮演任何角色，尤其是在一個訓練美軍如何應對與中國潛在衝突的基地。

據報導，勒瓊營今年4月開始採用新穎的BESS系統，但其中使用CATL製造的電池，引起議員關切。不到2週後，該基地就舉行一次演習。

這封信由聯邦參議院外交委員會成員、共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）和魯比奧（Marco Rubio）領銜，其他共同簽署者還包括提里斯（Thom Tillis）、海格提（Bill Hagerty）、眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等多名共和黨參眾議員，民主黨眾議員胡拉漢（Chrissy Houlahan）也是連署者之一。

議員指出，CATL是中共軍民融合（MCF）戰略的一環，與中共最高層、包括中國國家主席習近平保有密切聯繫；中共的政策導引使該公司有能力影響全球和美國的供應鏈，相應地，中共也從其巨大成長中獲益。

美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）10月提出的報告指出，CATL和華為一樣，做為中共的擁護者而建立，北京也以行動支援其成功。FDD建議美國政府考慮限制CATL在關鍵領域的投資。

議員還進一步詢問五角大廈何時得知CATL的電池安裝在勒瓊營？承包人員是否知道該公司與中共的密切關係？是否向CATL員工（可能是中共黨員或中國公民）授予基地存取權限？系統是否需要與CATL在中國的伺服器進行任何資料連接？

在議員和專家提出擔憂後，杜克能源（Duke Energy）6日表示，已切斷勒瓊營的CATL電池連接。CATL則反駁稱，有關電池構成間諜威脅指控，均為虛假且帶有誤導性，自家產品已通過美國當局的安全審查。

除要求撤銷在勒瓊營的能源專案，議員也敦促國防部檢視所有美軍基地，「中共的間諜活動模式無疑表明，CATL的產品在任何基地都會對國家安全構成威脅。」

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