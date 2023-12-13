日本政府列出32處機場與港口 擬作為防衛據點強化建設

日本政府為強化防衛力量，選出「特定機場及港灣」加強建設，而相關設施遍布日本，共有32處設施成為候選地。（法新社）

2023/12/13 10:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府去年底更新「國家安全保障戰略」、「防衛計畫大綱」和「中期防衛力整備計畫」等三份重要防衛文件，聚焦東亞局勢及突發事態。日本政府人士12日透露，為強化防衛力量，日本政府選出「特定機場及港灣」加強建設，而相關設施遍布日本，共有32處設施成為候選地。

根據日本《共同社》報導，在去年12月更新的「國家安全保障戰略」便寫到強化機場、港口等公共設施，屬於強化防衛力的4領域之一，為了能在突發事態發生時，供自衛隊及海上保安廳部署部隊及展開活動，相關設施將依據自衛隊及海上保安廳的需要加強建設，由中央政府負責統籌與協調。

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政府人士透露，目前選定的32處設施包括13座機場、19個港口，分佈在北海道、福井縣、香川縣、高知縣、福岡縣、長崎縣、熊本縣、鹿兒島縣和沖繩縣。其中有最多設施入選的是沖繩縣，共有12處設施被選中，包括與那國島、宮古島、久米島等7座機場，以及石垣島、那霸等5個港口。北海道則有釧路機場和留萌、室蘭等5個港口入選。九州和四國的設施也預計將被用於補給；福井縣的敦賀港也有入選，原因可能是考慮到周邊有許多核電站需要被保護。

候選名單中，平時就開放自衛隊和海上保安廳使用的設施將被指定為「特定重要據點」，從2024年度起推進加強建設。機場將為戰機和運輸機等軍機起降加長跑道和建設停機坪。港口將為運輸艦和護衛艦等大型艦船靠岸建設碼頭和加深港灣深度。

相關人士透露，目前選定全國32處設施，由於東北、北陸和中國地區等也有正在探討的機場和港口，未來候選設施可能會再增加。

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