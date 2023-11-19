日400枚戰斧軍購 美批准了

美國國務院十七日宣布，已批准日本表達購買意願的四百枚長程次音速「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈軍售案。（路透檔案照）

2023/11/19 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國國務院十七日宣布，已批准日本表達購買意願的四百枚長程次音速「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈軍售案。中國國家主席習近平十六日在美國舊金山市才與日本首相岸田文雄會晤，路透指出，日本試圖與中國逐步展開新對話的同時，也努力加強防禦。

國防部指出，這次軍售價值達廿三．五億美元，包括射程一六○○公里的戰斧飛彈兩款共四百枚、十四套戰術戰斧武器控制系統（TTWCS）、軟體、支援配備、備件與技術支援，美國大型國防工業「雷神公司」為主要承包商。

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美國國務院表示，目的為「提升一個重要盟友的安全，該盟友是印度─太平洋地區政治穩定和經濟進步的力量」；「藉由提供一款遠距射程傳統地對地飛彈，將提高日本因應當前和未來威脅的能力」，其顯著的距外射程「可以消除日益增長的威脅」。

二○二五年可取得飛彈

日本採購戰斧巡弋飛彈的目的是為了強化對「敵基地攻擊能力」，即強化對他國境內飛彈基地設施的反擊能力。這四百枚戰斧包括新舊型兩款各兩百枚，日本原本希望自二○二六年度起花兩年時間取得，但在十月舉行的日美國防部長會議上，雙方確認日本可自二○二五年度先行取得飛彈，兩百枚舊型戰斧將提前一年部署到自衛隊。

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