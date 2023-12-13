以駐聯合國大使：停火是宣判以色列及加薩人民死刑

以色列駐聯合國大使爾登12日表示，停火「對無數以色列人及加薩人而言就是死刑」。（法新社）

2023/12/13 09:11

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國12日通過決議，要求以色列與哈瑪斯（Hamas）戰爭立即實現人道停火，大會193個成員國中，共153國投下贊成票。以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）堅稱停火「對無數以色列人及加薩人而言就是死刑」。

據《路透》報導，美國和以色列均反對停火，認為這將給予哈瑪斯喘息機會。然而，華盛頓對暫停戰鬥表示支持，希望藉此保護平民、促使人道援助輸入加薩，並讓10月7日遭哈瑪斯劫持的人質得以獲釋。

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以色列駐聯合國大使爾登在決議草案投票前表示：「停火意味著一件事，而且只有一件事，即確保哈瑪斯生存，確保致力於消滅以色列和猶太人的種族滅絕恐怖分子生存。」

爾登強調：「停火對無數以色列人和加薩人而言就是死刑。投票贊同決議草案，你就是支持聖戰恐怖分子生存，支持加薩人民持續陷入苦難。」

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）則於投票前表示，美國支持決議草案的部分內容，例如解決加薩嚴峻的人道需求，及保護平民、釋放人質。

但湯瑪斯-葛林斐德也補充：「現階段停火往好處想是暫時的，往壞處想卻是危險的。對以色列人來說是危險的，他們將受到無情襲擊；對巴勒斯坦人來說也是危險的，他們應該有機會為自己建立更美好的未來，從哈瑪斯手中解放出來。」

巴基斯坦（Pakistan）駐聯合國大使阿克拉姆（Munir Akram）對此表達不同看法，稱任何責任「都必須歸咎於雙方，尤其是以色列」。

阿克拉姆向大會表示：「當你剝奪人們的自由和尊嚴，當你羞辱人們並將其禁錮在牢籠中，如對待野獸般殺害他們，他們無疑會變得非常憤怒，會以同樣的方式對待他人。」

儘管決議缺乏約束力，卻具有政治影響力，反應了全球對戰爭的觀點。聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）此前不斷呼籲人道停火，並在上週的安理會中，罕見警告戰爭已對全球造成威脅。

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