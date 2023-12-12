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英國地產大亨曾炫富752億身家 如今公司倒閉欠債286億宣告破產

英國46歲的房地產大亨布爾與模特兒未婚妻尼爾森，過去時常炫耀他們的富有生活，但近日卻傳出布爾積欠巨額債務，向法院申請破產。（圖擷取自《太陽報》）

英國46歲的房地產大亨布爾與模特兒未婚妻尼爾森，過去時常炫耀他們的富有生活，但近日卻傳出布爾積欠巨額債務，向法院申請破產。（圖擷取自《太陽報》）

2023/12/12 15:21

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名46歲的房地產大亨布爾（Bob Bull），曾在今年登上《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）富豪榜第88名，他也時常炫耀自己擁有19億英鎊（約新台幣752.4億元）的資產和模特兒未婚妻。然而，擁有數百億身家的布爾，近日卻傳出申請破產，且被揭露負債金額高達7.25億英鎊（約新台幣286.9億元）。

綜合外媒報導，布爾的公司擁有約2000名員工，他在英國有一間價值1000萬英鎊（約新台幣3.9億元）的豪宅，在挪威還有另一間價值約100萬英鎊（約新台幣3958萬元）的住處，名下擁有12輛超跑，其中包括了保時捷911 Turbo。不僅如此，他的30歲未婚妻尼爾森（Sara Nilsen），還是一名身材火辣的挪威模特兒。

報導指出，布爾與未婚妻過去時常接受媒體採訪，炫耀他們的富有生活和上億資產，然而就在本月1日，布爾向南安普敦郡法院申請破產。根據法院文件顯示，布爾的公司倒閉後，欠下了22筆鉅款，他希望債權人只收他0.25%的金額，把債務減到200萬英鎊（約新台幣7916萬元）以下。

布爾的律師表示，「這筆錢當然不是很多，但至少有還錢了」。不過其中一名債權人的律師則對此吐槽，「我不知道哪位債權人會說『哦，是的，那太棒了』。」

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