為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    錢多並非好事？ 英國最年輕樂透得主曝︰人生反變悲慘

    英國史上最年輕樂透彩得主日前受訪時，表示中獎後反而「把原本的人生都毀了」。（圖擷取自@janeparkx IG）

    英國史上最年輕樂透彩得主日前受訪時，表示中獎後反而「把原本的人生都毀了」。（圖擷取自@janeparkx IG）

    2023/01/17 15:07

    〔即時新聞／綜合報導〕錢多並非好事？英國女子帕克（Jane Park），在2013年以17歲之齡贏得100萬英鎊（當年約新台幣3961萬元）的頭獎，成為英國史上最年輕樂透彩得主。不過帕克在事後多次向媒體表示，自己中獎後的人生不如預期輕鬆，反而「毀了生活」，甚至直言「人不該那麼年輕就中獎」。

    綜合外媒報導，現年27歲的帕克日前接受節目訪問時表示，當時自己年輕，不知道100萬英鎊的價值，並開始亂花錢，除了買大量名牌用品、改裝汽車，更做整形手術，包括隆胸、翹臀等，甚至還一度因為過度整形讓她罹患敗血症，在醫院躺了將近1個月才康復，「我從未見過那麼多錢，所以我變得非常揮霍。現在回想起當時的我，真的是很瘋狂的存在」。

    帕克還提到，除了大手大腳的花費，她在生活中還要面臨多個問題，像是因太有錢而時常被跟蹤、甚至不斷收到死亡威脅，而且有不少男人追求她都只是貪其財富，沒有人是真心愛她，令她感到相當不安與感嘆，「原本的人生都毀了」。另外，帕克提到自己從未有後悔胡亂花錢的行為，更直言表示，「我一直很遺憾把自己中獎的事情公諸於眾」。

    不過目前帕克的生活態度已有大轉變，她透露自己已厭倦購買昂貴的名牌物品，下定決心學習投資，甚至還到商店裡打工，試圖透過多種方式，讓極盡奢靡的生活回歸平淡。此外，帕克認為應該提高英國購買彩券的年齡，從歐洲法定年齡16歲提高到18歲，「任何人都不應該那麼年輕就中獎」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    有人中了！410億頭獎1注獨得 創美國兆彩史上第2高獎金
    2023/01/14 16:28

    有人中了！410億頭獎1注獨得 創美國兆彩史上第2高獎金
    跨年夜中樂透1億大獎 澳洲女子新年第1天變富翁
    2023/01/05 13:07

    跨年夜中樂透1億大獎 澳洲女子新年第1天變富翁

    年節掃除好費力 最強幫手「蒸」的來了
    超羨慕！女大生順手買刮刮樂 竟幸運贏得3千多萬頭獎
    2023/01/04 13:30

    超羨慕！女大生順手買刮刮樂 竟幸運贏得3千多萬頭獎
    17歲爽中近4千萬樂透就馬上隆乳！ F奶妹灑大錢卻徵不到男友
    2021/04/08 13:24

    17歲爽中近4千萬樂透就馬上隆乳！ F奶妹灑大錢卻徵不到男友

    肉品專家黑橋牌帶你品嚐年味
    人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
    2017/02/13 08:23

    人生崩壞！英樂透最年輕得主擬告樂透商
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播