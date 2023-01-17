錢多並非好事？ 英國最年輕樂透得主曝︰人生反變悲慘

英國史上最年輕樂透彩得主日前受訪時，表示中獎後反而「把原本的人生都毀了」。（圖擷取自@janeparkx IG）

2023/01/17 15:07

〔即時新聞／綜合報導〕錢多並非好事？英國女子帕克（Jane Park），在2013年以17歲之齡贏得100萬英鎊（當年約新台幣3961萬元）的頭獎，成為英國史上最年輕樂透彩得主。不過帕克在事後多次向媒體表示，自己中獎後的人生不如預期輕鬆，反而「毀了生活」，甚至直言「人不該那麼年輕就中獎」。

綜合外媒報導，現年27歲的帕克日前接受節目訪問時表示，當時自己年輕，不知道100萬英鎊的價值，並開始亂花錢，除了買大量名牌用品、改裝汽車，更做整形手術，包括隆胸、翹臀等，甚至還一度因為過度整形讓她罹患敗血症，在醫院躺了將近1個月才康復，「我從未見過那麼多錢，所以我變得非常揮霍。現在回想起當時的我，真的是很瘋狂的存在」。

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帕克還提到，除了大手大腳的花費，她在生活中還要面臨多個問題，像是因太有錢而時常被跟蹤、甚至不斷收到死亡威脅，而且有不少男人追求她都只是貪其財富，沒有人是真心愛她，令她感到相當不安與感嘆，「原本的人生都毀了」。另外，帕克提到自己從未有後悔胡亂花錢的行為，更直言表示，「我一直很遺憾把自己中獎的事情公諸於眾」。

不過目前帕克的生活態度已有大轉變，她透露自己已厭倦購買昂貴的名牌物品，下定決心學習投資，甚至還到商店裡打工，試圖透過多種方式，讓極盡奢靡的生活回歸平淡。此外，帕克認為應該提高英國購買彩券的年齡，從歐洲法定年齡16歲提高到18歲，「任何人都不應該那麼年輕就中獎」。

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