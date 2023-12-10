諾貝爾和平獎頒獎 得主獄中絕食子女代領

2023年諾貝爾和平獎10日在挪威奧斯陸市政廳舉行頒獎典禮，典禮上的空椅子象徵今年的得主、伊朗女權與人權鬥士穆哈瑪迪因身陷囹圄而無法出席。（法新社）

2023/12/10 22:59

〔編譯張沛元／綜合報導〕2023年諾貝爾和平獎得主、身陷囹圄的伊朗女權與人權鬥士娜兒吉絲．穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）10日譴責伊朗政府是「專制與反婦女的宗教」政府。

2023年諾貝爾和平獎10日在挪威奧斯陸市政廳舉行頒獎典禮，由於得主穆哈瑪迪目前仍被關押在德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄（Evin Prison），頒獎典禮上象徵性地空出一張椅子以示人在獄中的穆哈瑪迪註定無法出席。該獎最後由她的一雙流亡法國的17歲龍鳳胎兒女阿里（Ali）與琪雅妮（Kiani）代領，2人同時代母宣讀上述得獎感言。

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穆哈瑪迪在這篇她於冰冷的監獄高牆後寫下的訊息中表示，她是中東女性，儘管該地區有豐富文明，如今卻陷於戰爭、恐怖主義之火與極端主義，伊朗人民將會憑藉其堅持不懈而剷除阻礙與專制，「毫無懸念，必將如此」。

穆哈瑪迪還說，她是伊朗女性，一名自豪與光榮的文明貢獻者，現遭伊朗專制宗教政府迫害；她提及去年因頭巾配戴問題被抓且於拘留期間死亡而引發全國抗議潮的伊朗庫德族女子阿米尼，直言政府強制婦女佩戴頭巾既非宗教義務也不是文化傳統，而是一種在社會上維護權威與服從的手段，伊朗「從根本上疏遠其人民」，她譴責伊朗政府鎮壓、缺乏獨立的司法制度、搞宣傳與審查制度，以及貪腐。

穆哈瑪迪因其多年來在爭取伊朗女權與人權上的奮戰而獲獎，被諾貝爾委員會推崇是女性、人權倡議者與自由鬥士，但她同時也為此付出沉重的個人代價，包括多次被當局逮捕、定罪、被判入獄與處以笞刑，甚至已有9年沒見過一雙龍鳳胎兒女。她的女兒琪雅妮9日受訪時說，就個人而言，她很悲觀；但琪雅妮的雙胞胎兄弟阿里表示，仍對母親的處境「頗為樂觀」。

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