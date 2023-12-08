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五月天遭中國人質疑「假唱」 連BBC也關注

英國廣播公司（BBC）在近日的報導中，讚譽五月天是華語世界最成功的台灣音樂團體之一。（圖擷取自臉書）

英國廣播公司（BBC）在近日的報導中，讚譽五月天是華語世界最成功的台灣音樂團體之一。（圖擷取自臉書）

2023/12/08 12:26

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕成軍24年「亞洲天團」的五月天，近期主唱阿信遭到幾位中國音樂頻道主指控「假唱」，引起各界譁然，風波目前仍持續延燒，甚至中國政府也宣稱要對此展開調查。曾邀請五月天進行專訪、讚譽他們為「亞洲披頭四」的英國廣播公司（BBC），也針對這起事件進行完整報導，更指出中國的表演者出現「對嘴演出」的情況其實並不罕見。

根據英國廣播公司（BBC）12月7日的報導，中國上海市政府日前針對一則在網路瘋傳，指稱台灣搖滾樂團五月天疑似假唱的影片，宣布將對其展開調查。中國商業法規禁止在付費觀眾面前對嘴演出，因為此舉具有「欺騙性」，在付費觀眾前假唱或「欺騙性假唱」將被處以10萬元人民幣（約新台幣44萬元）的罰款，演出的藝人也可能被禁止表演，其演出的主辦單位也可能會被吊銷執照。

不過報導也指出，中國其實很少以此法開罰，因為「對嘴演出對於中國的表演者來說，並不罕見」。另外，BBC也引述一些中國社群網站用戶的質疑，指稱不了解為何五月天會被單獨挑出來指控，更紛紛跳出來指出包括曾在中國國家電視台登台的許多表演者，都被認為是假唱。

同時，報導還列出爆發這起爭議的原因，源於上週中國影片平台bilibili一名製作音樂評論的頻道主「麥田農夫」，拍片宣稱以電腦程式鑑定五月天11月16日上海演唱會12首歌、11月28日倫敦演唱會整場，判斷有假唱的情況，還檢舉至中國消費者協會。該影片曝光後，截至本月7日已累積數百萬次點閱。

報導指出，許多中國網友湧上五月天擁有近500萬粉絲的微博官方帳號，展開激烈的討論，有些網友不滿售票演唱會有假唱欺騙消費者之嫌，但也有大批歌迷們紛紛為五月天進行辯護，更指出這起風波的癥結點，「評估他們（五月天）音樂的頻道主，也應該評估一下他使用的方法是否可靠。」

針對被疑假唱，五月天主唱阿信於6日48歲生日在社群網站寫下長文談「假唱疑雲」，表示「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式」。五月天所屬的唱片公司相信音樂也發聲明駁斥，稱「假唱」指控為惡意攻擊、造謠中傷，該公司表示正配合上海市文化和旅遊局的調查。

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