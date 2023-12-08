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伊朗轟以色列種族滅絕 普廷：加薩令我熱淚盈眶

伊朗總統萊希（右）7日與俄國總統普廷（左）會面，抨擊西方支持以色列對巴勒斯坦人發動「種族滅絕」。（法新社）

伊朗總統萊希（右）7日與俄國總統普廷（左）會面，抨擊西方支持以色列對巴勒斯坦人發動「種族滅絕」。（法新社）

2023/12/08 12:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）7日訪問俄羅斯期間，與俄國總統普廷（Vladimir Putin）舉行會談。席間萊希公開指責西方支持以色列對加薩巴勒斯坦人發動「種族滅絕」。

據路透報導，普廷6日才結束訪問阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯行程，7日立即在克里姆林宮與萊希會面。普廷在本次中東行，大談加薩衝突和烏克蘭戰爭，並強調俄羅斯與石油輸出國家組織（OPEC）為提振國際油價所做出的努力。

會談中普廷表示，共商中東局勢、特別是巴勒斯坦的領土爭議，至關重要；對此萊希回應：「巴勒斯坦和加薩發生的情形，毫無疑問是種族滅絕和反人類罪。更可悲的是此舉得到了美國和西方支持。」

伊朗長期支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）；俄羅斯則與衝突中所有主要參與者保持友好關係，包括哈瑪斯和以色列，克里姆林宮10月在莫斯科接待哈瑪斯代表團，便曾激怒以色列政府。

普廷與萊希均避免提及兩國近日不斷增強的軍事合作關係，此舉引發美國擔憂。美國稱伊朗正向俄國提供武器，援助俄軍侵略烏克蘭。

分析人士表示，以哈衝突轉移了世界對烏克蘭戰爭的注意力，促使莫斯科能夠與發展中國家結盟，透過聲援巴勒斯坦獲得利益。

普廷曾表示，看到加薩民眾受苦、孩童血流不止「讓人熱淚盈眶」；但西方政府回擊，普廷的軍隊在烏克蘭殺害了無數平民，言論無疑非常虛偽。

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