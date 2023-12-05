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周庭被迫參加「愛國洗腦行程」 前中共政委：效仿毛澤東思想改造

中共前政協委員劉夢熊認為，港警對待周庭的做法，可能是參考毛澤東過往特赦國民黨及偽滿州國戰犯的思想改造手段。（美聯社）

中共前政協委員劉夢熊認為，港警對待周庭的做法，可能是參考毛澤東過往特赦國民黨及偽滿州國戰犯的思想改造手段。（美聯社）

2023/12/05 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港知名學運領袖周庭3日宣布「棄保流亡」加拿大，並說自己「一輩子不會再回香港」。周庭透露，她為了取回護照，今年8月在香港國安人員陪同下前往深圳「一日遊」，過程宛如「愛國洗腦教育」，在幾經思考下決定不再返回香港。香港企業家、中共前政協委員劉夢熊認為，港警對待周庭的做法，可能是參考毛澤東過往特赦國民黨及偽滿州國戰犯的思想改造手段。

根據《美國之音》報導，周庭在社群平台發文指出，她向國安人員申請取回護照升學時，被要求寫「悔過書」，並在多名港警國安處人員陪同下，到深圳參觀中國「改革開放展覽」、騰訊總部等地，了解歷代中國領導人的「輝煌成就」與中國的科技發展。

周庭提到，她返回香港時再次被要求寫下「感謝警方」的信件，而護照是在她要出國留學前一天收到。周庭認為，未來若繼續保持沉默，她參觀深圳時被拍下的照片或許某天會成為「愛國證據」，由於不想再被迫做不想做的事，因此宣布「棄保」、不再返港。

劉夢熊指出，毛澤東當初在特赦之前就有帶國民黨、偽滿州國等「戰犯」去參觀武漢長江大橋、黃河三門峽水壩等地區，讓他們覺得「新中國建設得很好」，令他們「真心悔改」，而現在那些港警就是用這套手法「教育」周庭。劉夢熊指出，港警在周庭保釋期間就叫她寫悔過書，是一種「有罪推定」的行為，並不符合普通法無罪推定的精神，也讓國際社會對香港的自由法治基礎產生更大的質疑。

劉夢雄認為，周庭寫悔過書必定不是發自內心而寫，在這狀況下她就會覺得這經歷十分可怕，因此在加拿大宣布不回香港，當局必須研究為何年輕人會對香港失去信心，像周庭這類青年「哀莫大於心死」，甚至「一生不回香港」，當局對自己的施政方向必須好好檢討。

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