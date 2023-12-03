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印尼火山爆發！噴發柱達3000米高 日憂釀海嘯波及沖繩

印尼馬拉皮火山3日下午發生大規模噴發，噴發柱高達3000公尺。（圖翻攝自X平台）

印尼馬拉皮火山3日下午發生大規模噴發，噴發柱高達3000公尺。（圖翻攝自X平台）

2023/12/03 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕印尼西部蘇門答臘島（Sumatra）的馬拉皮火山（Mount Marapi），今天（3日）下午發生大規模噴發，噴發柱高達3000公尺，壯觀且駭人的畫面在網上瘋傳，目前尚未有任何損害或傷亡報告傳出。據悉，日本氣象廳正在調查這場火山爆發是否會引發海嘯波及到日本。

綜合《CNN印尼》、《NHK》報導，馬拉皮火山海拔2891公尺，為蘇門答臘島最活躍的火山，今天下午大規模爆發，《CNN印尼》表示約莫在印尼時間下午2點54分（台灣時間3日下午3點54分），《NHK》則稱發生時間是在日本時間下午5點40分左右（台灣時間3日下午4點40分）。伴隨地震和震耳欲聾的轟鳴聲，大量火山灰噴出直竄天際，估計噴發高度達3000公尺。

根據印尼火山地質減災中心（PVMBG）的地震紀錄數據，馬拉皮火山此次爆發的最大振幅為30毫米，持續時間4分41秒，導致附近地區瀰漫硫磺味，甚至下起「火山灰雨」。目前還沒有關於人員傷亡或任何損害的報告，居民活動也沒有受到干擾。PVMBG表示，自2023年1月以來，馬拉皮火山的火山活動一直在持續，目前狀態處於二級警戒，即隨時可能像今天一樣爆發，民眾和遊客不得在火山口半徑3公里範圍內進行活動。

日本氣象廳得知馬拉皮火山後，隨即調查此次噴發伴隨的地震震波是否會引發海嘯，如果發生的海嘯會波及到日本，預計最早會在3日晚間9點（台灣時間3日晚間8點）左右抵達沖繩縣，但這只是假設有發生海嘯的估計時間。

印尼馬拉皮火山3日下午發生大規模噴發。（圖翻攝自X平台）

印尼馬拉皮火山3日下午發生大規模噴發。（圖翻攝自X平台）

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