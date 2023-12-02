有人誤噴「驅熊噴霧」！日本新幹線列車緊停 5人不適2送醫

圖為日本新幹線列車與乘客。（彭博檔案照；本報合成）

2023/12/02 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本東海道新幹線「光號」列車今晚（2日）有5名乘客出現咳嗽、眼睛疼痛等身體不適症狀，緊急停駛。當地消防局指出，列車內疑似有人誤噴了驅熊噴霧，列車停在靜岡縣濱松站，JR東海已請所有乘客下台到月台，詳細情況正在調查中。

據日本放送協會（NHK）報導，今晚7點左右開往東京的光518號列車，因疑似有登山客在列車上放置行李時誤噴驅熊噴霧，緊急停駛。JR東海請所有乘客在濱松站下車，有5名年齡介於7到32歲的乘客出現眼睛、喉嚨疼痛症狀，其中2人被送往醫院治療。消息指出，5人狀況都不嚴重，都能自行行走。

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目前列車仍停在濱松站，站外聚集了多輛救護車和消防車待命，驗票閘門前也設立了消防指揮所，消防人員和車站工作人員正在調查詳細的事發情況。

Segundo JR Tokai, o trem-bala Tokaido Shinkansen Hikari 518 fez uma parada de emergência na Estação Hamamatsu nesta noite do dia 2. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um spray repelente de ursos foi borrifado dentro de um dos vagões e cinco pessoas reclamaram de mal-estar. pic.twitter.com/KjhHGGT93C — Eto.world （@tobace） December 2, 2023

圖為日本新幹線列車與乘客。示意圖，與本文無關。（彭博檔案照）

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