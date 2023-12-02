為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

有人誤噴「驅熊噴霧」！日本新幹線列車緊停 5人不適2送醫

圖為日本新幹線列車與乘客。（彭博檔案照；本報合成）

圖為日本新幹線列車與乘客。（彭博檔案照；本報合成）

2023/12/02 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕日本東海道新幹線「光號」列車今晚（2日）有5名乘客出現咳嗽、眼睛疼痛等身體不適症狀，緊急停駛。當地消防局指出，列車內疑似有人誤噴了驅熊噴霧，列車停在靜岡縣濱松站，JR東海已請所有乘客下台到月台，詳細情況正在調查中。

日本放送協會（NHK）報導，今晚7點左右開往東京的光518號列車，因疑似有登山客在列車上放置行李時誤噴驅熊噴霧，緊急停駛。JR東海請所有乘客在濱松站下車，有5名年齡介於7到32歲的乘客出現眼睛、喉嚨疼痛症狀，其中2人被送往醫院治療。消息指出，5人狀況都不嚴重，都能自行行走。

目前列車仍停在濱松站，站外聚集了多輛救護車和消防車待命，驗票閘門前也設立了消防指揮所，消防人員和車站工作人員正在調查詳細的事發情況。

圖為日本新幹線列車與乘客。示意圖，與本文無關。（彭博檔案照）

圖為日本新幹線列車與乘客。示意圖，與本文無關。（彭博檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北海道3男遇熊襲刀刺擊退！附近驚見破碎男屍 竟還有隻死熊
2023/11/04 05:53

北海道3男遇熊襲刀刺擊退！附近驚見破碎男屍 竟還有隻死熊
熊出沒注意！ 日本10月71人被熊攻擊、創單月新高
2023/11/02 10:46

熊出沒注意！ 日本10月71人被熊攻擊、創單月新高

阿里山新玩法！秘境咖啡、景觀餐廳、漂浮料理
吸菸室走入歷史！日本新幹線列車明春全面無菸化
2023/10/28 18:40

吸菸室走入歷史！日本新幹線列車明春全面無菸化
日本秋田驚傳熊隻肆虐 4人受傷送醫
2023/10/09 13:38

日本秋田驚傳熊隻肆虐 4人受傷送醫

光南大批發年終慶！60支哀鳳15大方送
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播