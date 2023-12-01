介選新招？路透：中國疑用低價旅遊拉攏政治人物

近日有台灣官員向《路透》爆料稱中國以廉價旅行吸引台灣政客前往當地旅遊，而此舉將可能干預2024大選結果。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/12/01 16:26

陳姿文／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024大選在即，各界面對這次大選都是嚴陣以待。不料近日卻有相關人士指出，中國疑似最近贊助多名政治人物用低廉的價格至中國旅遊。總統蔡英文和其他官員對此發出警告表示，中國可能會以各種方式干預此次選舉，試圖引導台灣民眾支持與北京政府關係更好的政治人物，而這將可能左右台灣的未來。

根據《路透》報導，1名調查中國相關活動的美國官員匿名向《路透》透露，過去一個月內，台灣安全相關機構正在調查近期由區長或村長等轄區領導人所組織的近400趟赴中旅遊活動。相關人員表示這些正在接受調查的幾趟訪中旅程中大部分的交通、住宿及飲食等花費，可能皆是由中共中央台灣工作辦公室所贊助。

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另1位相關人士表示，「此次選舉干擾是以團體旅遊的名義開始的，北京當局的目的是要拉攏那些對台灣公眾輿論有影響力的政治人物」。此外他也提到，在過去短短1個月內，僅在台灣中部就有超過400名區長或村長參加此類前往中國的行程，而今年截至目前為止，全台有超過1000名大大小小的政治人物有類似的訪中行動。

最高檢察署署長邢泰釗上月30日對此表示，外部勢力正試圖以前所未有的方式影響台灣公民，並呼籲台灣人到中國旅遊時不要接受中國當局給的任何福利或指示。

據悉，北京先前聲稱將對台灣實行民主治理卻加大軍事和政治壓力，迫使台灣接受其主權。北京當局更將2024大選視為「和平與戰爭」之間的選擇，並稱現在的執政黨是「危險的分離主義者」，要台灣人應該做出「正確的選擇」。

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