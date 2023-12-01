中國海底撈「科目三」服務引爭議 業者發聲了

中國海底撈近日掀起「科目三」桌邊服務熱潮引起爭議。（圖截自YouTube「蘑菇頭音樂」）

2023/12/01 16:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國海底撈近日掀起一陣「科目三」桌邊服務熱潮，意思是用餐客人可以請服務生到桌邊表演近期在抖音上爆紅的舞步「科目三」。近日在杭州有1位媽媽在社群媒體上發文，表示自己和家人去海底撈用餐看到這種表演感到相當不適，不懂為甚麼在海底撈跳這種舞會紅。

綜合外媒報導，當事人在杭州本地論壇上發文吐槽，「昨天一家人陪媽媽過生日去海底撈吃飯，整個過程中此起彼伏的響起了一個很吵的音樂，隨後有男服務員和女服務員出來跳舞（那種扭來扭去的土味舞蹈……），真的讓人很不適啊。後來一問是顧客點的叫科目三舞蹈，在網路很火。我帶著孩子看服務生扭來扭去覺得很噁心，這種事情為什麼會火啊」。

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此貼文一出立刻引起中國網友一陣討論，有些人認為在吃火鍋時有人跳這種黏膩的舞蹈確實很倒人胃口，且又影響其他客人，海底撈應該更專注在食物品質上的提升而不是靠這種噱頭來吸引顧客；不過也有部分網友認為海底撈一直以來都更注重娛樂，若真的想要安安靜靜的吃飯就不要去海底撈。

此外，中國其他地區的海底撈門市也有類似事件發生。江蘇淮安一家海底撈30日也因位有服務生在店內跳「科目三」導致兩桌客人發生爭執，其原因是因為一桌客人當時正在慶生，為了想要熱絡氣氛便點了服務生來跳「科目三」，但另一桌客人卻嫌音樂太吵，導致兩桌人發生口角。

針對「科目三」引發的一系列事件，海底撈發表聲明表示，未來將會固定「科目三」的表演時間，若真的有客人反映表演太吵或其他問題，該門市會再做處理。

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