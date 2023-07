偷臭？中國大媽全身塗黑 疑模仿非洲土著跳怪舞片瘋傳！

2023/07/09 23:32

〔即時新聞/綜合報導〕中國不顧國內民生,透過大撒幣外交擴張影響力,去年經濟顯著下滑之際,更宣布免除非州17個國家無息貸款債務,加深中國民眾不滿。近日據稱是四川文化工作者將全身塗黑,跳起奇怪舞蹈,疑似模仿非洲土著的影片在網上瘋傳,掀起熱烈討論。

近日推特流傳一段大媽跳舞的影片,只見一群大媽將全身上下塗黑,在廣場上跳著奇怪的舞蹈,搭配誇張戲謔的表情。網傳消息稱,自中國國家主席習近平喊出要與非洲擴大包括文化藝術在內等領域的交流後,四川省的文化工作者用泥巴塗滿全身,編排了一支叫作「中非共享之夢」(The Shared Dream of China & Africa)的舞蹈。

據悉這段大媽跳舞的影片拍攝於6月29日,近日在推特上被分享出來引發熱議,有人認為這是追隨習近平口號下出現的「中國奇觀」,但也有人認為是文化工作者藉此嘲諷中非友好這件事,此外也有網友痛批這群大媽的行為是在歧視非裔族群且醜化非洲。

不過馬上有中國網友出現在相關推文,稱推特流傳的消息為假訊息,影片單純是大媽們「為了維持健康,將黑泥塗抹在身上,她們認為敷黑泥可以滋潤肌膚且能養生」。經查,推特流傳的影片引用自中國抖音帳號「早起觀察」,該帳號在影片中宣稱,影片拍攝者為一名遊客,該遊客在四川某旅遊區偶遇這群全身塗滿黑泥的大媽,跳著「中國死海黑泥養身健身操」。

