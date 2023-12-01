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巴西90歲老婦遭醫院誤判死亡 火葬場員工收屍驚見「活死人」

巴西1名高齡90多歲的老婦被醫院宣判死亡後送往太平間，不料火葬場工作人員在準備收屍時發現死者竟然還有生命跡象，不過最後經搶救後仍因敗血性休克身亡。（圖截自X「@nypost」）

巴西1名高齡90多歲的老婦被醫院宣判死亡後送往太平間，不料火葬場工作人員在準備收屍時發現死者竟然還有生命跡象，不過最後經搶救後仍因敗血性休克身亡。（圖截自X「@nypost」）

2023/12/01 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕巴西1名火葬場工作人員近日在前往當地醫院太平間收屍時發現屍袋中的90歲婦女竟仍有生命跡象。相關單位目前正在對院方進行調查，不排除醫院在宣判死者死亡時有作業上的疏失。

根據《紐約郵報》 報導，90多歲老婦達席爾瓦（Norma Silveira da Silva）因患有嚴重的肝臟方面疾病在上週五被送往住家附近醫院，且送醫時已無意識。將達席爾瓦送醫的友人表示，她曾在上週六下午前往醫院探視老婦，沒想到當晚就收到達席爾瓦的死亡通知，且院方只告訴死者親友死因為「尿道感染」後便匆匆將老婦送進太平間。友人補充道，「達席爾瓦的所有親友都沒有見到她最後一面」。

直到周日凌晨1點半左右，當火葬場工作人員準備將死者送往火葬場時，打開屍袋竟意外發現達席爾瓦的身體還是溫暖的，而且也沒有出現屍僵的情況。達席爾瓦的友人表示，「當火葬場工作人員打開袋子時，她的呼吸非常微弱。而且由於她沒有意識，她無法尋求幫助。她在密封袋裡將近2個小時，幾乎是窒息而死」。

達席爾瓦在週日凌晨5點被第二次宣判死亡，其死亡原因也由原先的「尿道感染」變成「敗血性休克」。據悉，目前家屬正在準備對醫院提告，而相關單位也已經對此次事件展開調查。

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