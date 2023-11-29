為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

挪威首都市府升巴勒斯坦旗 展現與戰火下加薩民眾同在

奧斯陸市政府29日升起巴勒斯坦旗。（歐新社）

奧斯陸市政府29日升起巴勒斯坦旗。（歐新社）

2023/11/29 23:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」目前暫時停火，但是這場衝突已在加薩走廊造成上萬人死亡，挪威首都奧斯陸市政廳29日升起巴勒斯坦旗，展現與加薩人民團結在一起。

奧斯陸市長林多（Anne Lindboe）29日與數名支持巴勒斯坦的運動人士，一起參加升旗儀式，她在場邊向《法新社》說，「當我們知道已經有超過5000名孩童喪生，這人數相當於275班學生，在今天紀念他們是一件很自然的事情」。

奧斯陸市政府這項行動，正逢11月29日為聯合國發起的「聲援巴勒斯坦人民國際日」，這項年度紀念日是為紀念1947年11月29日通過的聯合國第181號決議，即聯合國巴勒斯坦託管地分割方案，在地理上的巴勒斯坦地區建立一個「猶太人國家」（以色列）和一個「阿拉伯國家」（巴勒斯坦），並賦予耶路撒冷為「獨立個體」之特殊地位。

林多說，「凸顯奧斯陸應該是一座每一個人的城市，這一點非常重要，我們的少數猶太族群以及巴勒斯坦背景的人，在這裡都應該覺得安全、被看見和受到接納」。奧斯陸市府上週末也舉行追悼活動，紀念10月7日遭哈瑪斯攻擊的罹難者。

哈瑪斯攻擊造成約1200名以色列人死亡，以國隨後對加薩走廊發動的空襲和地面軍事行，根據加薩衛生部統計，至今至少1萬5000名加薩民眾因以軍軍事行動喪生，其中6150人為孩童。

以色列駐挪威大使館被問及奧斯陸升旗活動，表示對於表達和巴勒斯坦人團結在一起的動作「沒意見」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
再批以色列 土國總統艾多根：納坦雅胡是「加薩屠夫」
2023/11/29 20:04

再批以色列 土國總統艾多根：納坦雅胡是「加薩屠夫」
停戰進入第5天 哈瑪斯釋放12人質、以色列釋放30名囚犯
2023/11/29 10:27

停戰進入第5天 哈瑪斯釋放12人質、以色列釋放30名囚犯

互助共好的合作事業 以動畫探索青年返鄉創生
被哈瑪斯用高爾夫球車綁走的以色列阿嬤 如今獲釋平安出院
2023/11/29 09:42

被哈瑪斯用高爾夫球車綁走的以色列阿嬤 如今獲釋平安出院
以色列利用停戰期間備戰 納坦雅胡：軍事行動將持續
2023/11/29 08:08

以色列利用停戰期間備戰 納坦雅胡：軍事行動將持續

生技中心數據指引 節能減碳創新綠色未來
中東網路民調》腐敗又專制 67％加薩巴人不信任哈瑪斯
2023/11/29 05:30

中東網路民調》腐敗又專制 67％加薩巴人不信任哈瑪斯
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播