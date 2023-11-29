挪威首都市府升巴勒斯坦旗 展現與戰火下加薩民眾同在

奧斯陸市政府29日升起巴勒斯坦旗。（歐新社）

2023/11/29 23:08

〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」目前暫時停火，但是這場衝突已在加薩走廊造成上萬人死亡，挪威首都奧斯陸市政廳29日升起巴勒斯坦旗，展現與加薩人民團結在一起。

奧斯陸市長林多（Anne Lindboe）29日與數名支持巴勒斯坦的運動人士，一起參加升旗儀式，她在場邊向《法新社》說，「當我們知道已經有超過5000名孩童喪生，這人數相當於275班學生，在今天紀念他們是一件很自然的事情」。

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奧斯陸市政府這項行動，正逢11月29日為聯合國發起的「聲援巴勒斯坦人民國際日」，這項年度紀念日是為紀念1947年11月29日通過的聯合國第181號決議，即聯合國巴勒斯坦託管地分割方案，在地理上的巴勒斯坦地區建立一個「猶太人國家」（以色列）和一個「阿拉伯國家」（巴勒斯坦），並賦予耶路撒冷為「獨立個體」之特殊地位。

林多說，「凸顯奧斯陸應該是一座每一個人的城市，這一點非常重要，我們的少數猶太族群以及巴勒斯坦背景的人，在這裡都應該覺得安全、被看見和受到接納」。奧斯陸市府上週末也舉行追悼活動，紀念10月7日遭哈瑪斯攻擊的罹難者。

哈瑪斯攻擊造成約1200名以色列人死亡，以國隨後對加薩走廊發動的空襲和地面軍事行，根據加薩衛生部統計，至今至少1萬5000名加薩民眾因以軍軍事行動喪生，其中6150人為孩童。

以色列駐挪威大使館被問及奧斯陸升旗活動，表示對於表達和巴勒斯坦人團結在一起的動作「沒意見」。

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