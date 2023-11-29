中東網路民調》腐敗又專制 67％加薩巴人不信任哈瑪斯

哈瑪斯武裝份子27日再次釋放以色列人質，並移交給國際紅十字會。（路透）

2023/11/29 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的暫時休戰協議，原訂格林威治時間廿八日上午五時（台灣時間同日下午一時）到期，但美國和卡達廿七日宣布，以哈同意休戰延長兩天，哈瑪斯正試圖與以色列簽署新休戰協議，並據此釋放婦孺以外的其他人質。據稱廿八日會有至少十名以國人質獲釋。

以哈休戰延2天 擬釋更多人質

以色列政府尚未證實休戰協議延長，但總理辦公室表示，已備好最新一批五十名巴勒斯坦女性囚犯名單，待新一波以國人質獲釋即可放行。哈瑪斯官員哈雅廿七日則告訴卡達「半島電視台」，「我們正試圖達成新協議，藉此交換我們手上婦孺以外的其他類別（人質）」，並在延長期間繼續進行現階段換俘工作。

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美國總統拜登廿七日矢言繼續進行外交努力；美國國務卿布林肯本週將再次訪問以色列、約旦河西岸和阿拉伯聯合大公國，這是布林肯在以哈開戰後第三次前往中東。

根據廿四日生效的休戰協議，至廿七日的最新一批十一人，哈瑪斯迄今已釋放共六十九名以國與外國婦孺人質，以色列則已釋放一五○名以上巴勒斯坦囚犯，含廿七日最新卅三人。

針對哈瑪斯與加薩走廊巴勒斯坦人的關係，中東地區民意調查網路組織「阿拉伯晴雨表」近日發表於美國《外交事務》期刊的最新分析顯示，早在哈瑪斯上月攻擊以色列前，就有許多加薩人敵視哈瑪斯、甚至視哈瑪斯統治為佔領。許多受訪者認為，哈瑪斯既「腐敗」又「專制」，「大部分人都提到哈瑪斯的腐敗，比提到以色列封鎖還多」。

美國普林斯頓大學公共與國際事務學院院長賈瑪爾指出，九月底至十月六日在加薩訪問三九九人、約旦河西岸訪問七九○人後發現，「六十七％加薩巴勒斯坦人在這場襲擊之前，不太信任或完全不信任哈瑪斯」，她認為這點發現「尤其重要，因為有人（錯誤地）主張整個加薩都支持哈瑪斯，整個加薩都應該為哈瑪斯的殘暴行為負責」。

但報告也強調，在哈瑪斯襲擊以色列後，加薩巴人的看法或許有所改變，因為以色列切斷加薩的水源、糧食、燃料和電力供應，讓整個加薩陷入人道危機，巴人承受的痛苦可能會導致他們的態度轉趨強硬。

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