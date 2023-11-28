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以巴衝突緩和 卡達：加薩走廊休戰將延長2天

2023/11/28 02:36

〔中央社〕以色列與巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」在加薩走廊為期4天的休戰協議於24日生效，但協議即將到期，居中斡旋的卡達政府今天則宣布，以色列與哈瑪斯的人道停火將延長2天時間。

卡達外交部發言人於社群媒體X平台發文表示：「卡達宣布，作為正在進行的調停過程一環，已達成協議將加薩走廊（Gaza Strip）的人道休戰時間再延長2天。」

法新社報導，哈瑪斯（Hamas）今天也證實，已經同意跟以色列的休戰延長2天，並釋放相關的人質和囚犯。

作為雙方4天休戰協議的一環，哈瑪斯於前3天已釋放39名以色列人質，換取以色列放出監獄中的117位巴勒斯坦囚犯；另外還有19名外籍人士也從加薩走廊獲釋。

哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，根據以色列當局說法，襲擊造成以國方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。

以色列旋即對哈瑪斯統治的加薩走廊發動空襲及地面攻勢，哈瑪斯當局宣稱，以色列軍事行動迄今造成當地約有1萬5000人喪命，其中數千人是孩童。

卡達近來一直居中斡旋並協助達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。1121128

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