毛澤東之子因蛋炒飯而死？中國官方稱「最惡毒的謠言」

今年是中國「抗美援朝」勝利70周年，前陣子一批參與韓戰的中國人民志願軍陣亡者遺骸從南韓送回中國遼寧省瀋陽市，在機場受到隆重軍禮致敬。（歐新社）

2023/11/28 06:18

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對毛澤東之子毛岸英在韓戰中因為生火煮蛋炒飯而遭盟軍炸死的傳聞，中國官方的「中國歷史研究院」在25日毛岸英逝世73周年推出紀念影片，痛批坊間盛傳毛岸英之死是因為「做蛋炒飯生火引來敵機」，這種說法是「最為惡毒的謠言」。

中共前最高領袖毛澤東的長子毛岸英1950年11月25日在「抗美援朝」戰爭中喪生。韓戰期間擔任中國人民志願軍司令部作戰處副處長的楊迪在回憶錄中指稱，毛岸英違反規定擅自離開防空洞，在茅屋（司令部作戰室）弄蛋炒飯，炊煙引來聯合國軍4架B-26轟炸機，投下凝固汽油彈炸毀房子，毛岸英和另一名參謀高瑞欣當場被燒死，得年28歲。

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「澎湃新聞」報導，中國歷史研究院在這部題為《毛岸英烈士逝世73周年，還毛岸英烈士清白》的影片中聲稱，「民族大義前，硝煙戰火中，毛岸英毅然奔赴朝鮮戰場，壯烈犧牲。然而，毛岸英烈士為國捐軀的壯舉，卻被一些人潑上了各種髒水，其中尤以『毛岸英犧牲是因其做蛋炒飯生火引來敵機』的謠言最為惡毒，英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆！今天，戳破謠言、澄清史實、敬悼英魂，還烈士清白！」。

對於「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，影片旁白直指，是來自志願軍司令部作戰處副處長楊某（楊迪），但當時志願軍根本沒有米飯可吃，只能吃高粱米，「蛋炒飯」的說法亦被其他證人反駁，可謂破綻百出。

近20年來，毛岸英係因蛋炒飯引來敵機而喪生的說法，已在中國民間廣為流傳，甚至出現「蛋炒飯節」，中國網友藉此表達對中共政權的不滿。但近年來，「蛋炒飯」已成為網路敏感詞，無心或刻意借題發揮，都可能會惹禍上身。

2020年10月，中國知名美食網紅王剛只因在網路上發佈一篇蛋炒飯食譜，便遭人指控藉此「惡意政治影射」，最後被迫道歉。2021年10月23日毛岸英冥誕，中國聯通旗下一家地區分公司也發佈一篇炒飯食譜，事後其微博帳戶一度被暫停使用。

2021年10月，一名中國網友嘲諷，「寒戰（韓戰的諧音）」最大成果就是「蛋炒飯」，「感謝蛋炒飯，沒有蛋炒飯，我們就跟曹縣（朝鮮的諧音，指北韓）一樣沒區別。當然，可悲的是現在也區別不大」。翌日，該名網友就被警方以「侮辱抗美援朝志願軍英烈」造成不良影響為由，拘留10天。

中國今年為宣傳「抗美援朝」勝利70周年，推出電影「志願軍」3部曲第一部「志願軍︰雄兵出擊」，號稱製作成本高達人民幣6億元（約新台幣26.5億元），但9月底上映以來票房慘澹，與2年前的同類電影「長津湖」票房大相逕庭，「長津湖」刷新了中國電影史上上映首月票房等30多項紀錄，累計票房逼近人民幣57億元（約新台幣252億元）。顯示中國民眾已經對官方一次又一次的誇稱「戰勝美國人」感到厭倦。

中國為了毛岸英之死闢謠已經不是第一次，2021年中共慶祝建黨100周年後，中國官方強調要「樹立正確黨史觀」、「弘揚黨史正能量」，「中央網信辦舉報中心」主辦的「中國互聯網聯合闢謠平台」公布「十大涉黨史闢謠榜單」，除了稱毛岸英因「蛋炒飯」送命是謠言，還有毛澤東並非《沁園春·雪》原作者、「中共啟封『鄧穎超日記』」、狼牙山五壯士兩名戰士「落崖」而亡、雷鋒做好事是假的、紅軍長征沒有二萬五千里、「飛奪瀘定橋」戰役不存在、共產黨抗戰8年對日抗戰「遊而不擊」、「抗美援朝」沒意義等，這些在民間盛傳的說法，中國官方都一一認定通通是謠言。

毛澤東之子毛岸英在韓戰中因為生火煮蛋炒飯而遭盟軍炸死的傳聞，遭到官方中國歷史研究院反駁。（取自X平台）

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