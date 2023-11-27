批X平台已成「全球下水道」巴黎市長宣布不再使用

巴黎市長伊達戈（見圖）宣布退出X平台，她稱X平台已變成了「全球下水道」。（美聯社資料照）

2023/11/27 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）今（27）日宣布，她將不再使用全球最大社交平台「X」（前身為推特），她形容X平台是藏汙納垢的「全球下水道」，且是一種破壞民主的工具。

《法新社》報導，伊達戈在法國第二大報《世界報》（Le Monde）的一篇專欄中表示，「我做出了離開X平台的決定。X平台在最近幾年變成了一種大規模破壞我們民主的武器。」

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伊達戈並在文中指控X平台宣揚「錯誤資訊」、「反猶太主義」與「種族主義」，她說，「毀謗的清單無窮無盡。這個媒體已經變成了巨型全球下水道。」

儘管市長表態要退出X平台，不過巴黎市政府告知《法新社》，市政府會保留X平台的帳號。

報導指出，伊達戈自2009年開始使用X平台，且時常在平台上發表言論，當時X尚未更名。伊達戈時常從X平台等社群媒體收到網友對她的人身攻擊，還有一些關於巴黎市容不整潔或治安不良的批評。

伊達戈最近也遭受輿論猛烈砲轟，她上月前往法國海外屬地新喀里多尼亞（New Caledonia）與法屬玻里尼西亞（French Polynesia）旅行，這趟旅行不僅未對外公開，她後來還將為期2週的「私人假期」塞進行程中，事情曝光之後，遭到猛烈批評。

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