為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

距離巴黎奧運不到1年 巴黎市長：交通無法做好準備

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）近日在節目上表示巴黎市的交通無法及時在2024奧運會前做好準備。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）近日在節目上表示巴黎市的交通無法及時在2024奧運會前做好準備。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/11/24 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕距離2024巴黎奧運會僅剩不到1年，法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）卻在近日受訪時表示巴黎市交通將無法在奧運2024年奧運正式開幕前及時準備完成，引發政敵不滿，在社群媒體上發文對她進行嚴厲指責。

綜合外媒報導，伊達戈近日在法國TMC電視台的談話性節目「Quotidien」中表示，雖然2024年巴黎奧運會的基礎設施已經準備就緒，但是交通問題以及遊民問題仍無法在奧運會前及時解決。

針對交通問題，伊達戈在訪問中表示，「巴黎的日常交通仍存在問題，我們在交通上還無法達到巴黎人所期待的舒適度和準時性。有些地方的交通還有很大的不足，也沒有足夠的火車能夠進行接駁」。而對於遊民問題，伊達戈則表示希望能夠以奧運為契機，找到1個能夠永絕後患的解決辦法，而非只是在奧運期間把這些遊民藏起來。

節目播出後，伊達戈此番言論遭受政敵猛烈攻擊。法國交通部長波恩（Clement Beaune）在「X」上發文怒嗆伊達戈不出席交通基礎建設委員會會議，卻對其他人有意見，在文中狠酸「她真是尊重這些公務員和巴黎市民」；大巴黎區（Ile-de-France）區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）也發文表示，「我們會做好準備。這項浩大的工程絕不應該因市長的缺席而被耽誤」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
公益募款破3千萬 潘政琮明年辦青少年賽
2023/11/23 05:30

公益募款破3千萬 潘政琮明年辦青少年賽
台灣「鏈球一姐」余雅倩獲母校芎林國中聘任為專任教練
2023/11/21 14:14

台灣「鏈球一姐」余雅倩獲母校芎林國中聘任為專任教練

義大世界999秒跨年煙火秀 超美模擬曝光
柔道》拚巴黎奧運積分 楊勇緯、連珍羚今在匈牙利大師賽登場
2023/08/04 11:26

柔道》拚巴黎奧運積分 楊勇緯、連珍羚今在匈牙利大師賽登場
法國奧運將近 當地交通在殘疾人士權利上備受爭議
2023/04/25 22:58

法國奧運將近 當地交通在殘疾人士權利上備受爭議

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
國際今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播