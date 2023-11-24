距離巴黎奧運不到1年 巴黎市長：交通無法做好準備

巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）近日在節目上表示巴黎市的交通無法及時在2024奧運會前做好準備。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社）

2023/11/24 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕距離2024巴黎奧運會僅剩不到1年，法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）卻在近日受訪時表示巴黎市交通將無法在奧運2024年奧運正式開幕前及時準備完成，引發政敵不滿，在社群媒體上發文對她進行嚴厲指責。

綜合外媒報導，伊達戈近日在法國TMC電視台的談話性節目「Quotidien」中表示，雖然2024年巴黎奧運會的基礎設施已經準備就緒，但是交通問題以及遊民問題仍無法在奧運會前及時解決。

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針對交通問題，伊達戈在訪問中表示，「巴黎的日常交通仍存在問題，我們在交通上還無法達到巴黎人所期待的舒適度和準時性。有些地方的交通還有很大的不足，也沒有足夠的火車能夠進行接駁」。而對於遊民問題，伊達戈則表示希望能夠以奧運為契機，找到1個能夠永絕後患的解決辦法，而非只是在奧運期間把這些遊民藏起來。

節目播出後，伊達戈此番言論遭受政敵猛烈攻擊。法國交通部長波恩（Clement Beaune）在「X」上發文怒嗆伊達戈不出席交通基礎建設委員會會議，卻對其他人有意見，在文中狠酸「她真是尊重這些公務員和巴黎市民」；大巴黎區（Ile-de-France）區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）也發文表示，「我們會做好準備。這項浩大的工程絕不應該因市長的缺席而被耽誤」。

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