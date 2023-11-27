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噁！網傳肉品店「用嘴剔羊肉」影片 老闆稱中國傳統老手藝

近日中國安徽省1家肉品店員工用嘴剔羊肉的畫面被曝光，再度引發食品衛生爭議，這家肉店的老闆聲稱，用嘴巴剔骨是傳統老手藝，但遭當地相關部門打臉。（擷取自網路）

近日中國安徽省1家肉品店員工用嘴剔羊肉的畫面被曝光，再度引發食品衛生爭議，這家肉店的老闆聲稱，用嘴巴剔骨是傳統老手藝，但遭當地相關部門打臉。（擷取自網路）

2023/11/27 11:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年10月，中國山東省青島市的青島啤酒第三廠，疑似有員工爬到原料倉庫裡小便，影片曝光後引發軒然大波；近日中國安徽省1家肉品店員工用嘴剔羊肉的畫面曝光，再度引發食品衛生爭議，老闆聲稱，用嘴巴剔骨是傳統老手藝，但遭當地相關部門打臉。

根據香港《南華早報》報導，近日在安徽省淮北市的1家肉品店，有員工用嘴處理羊肉的影片被發布到社群媒體上，影片中1名疑似老闆的男子用嘴咬的方式將羊肉與羊骨分離。這名男子受訪時表示：「這是幾十年來傳下來的老法，老輩殺羊都是這樣幹的，比較快」，他也強調，羊肉不沾口水，沒有衛生問題。

許多網友在影片下留言，紛紛指責肉品店不衛生：「太噁心了，一點都不衛生」、「可能會感染細菌，第一次還沒擔心自己，卻先擔心上商家了」、「傳統手藝​​不代表這種行為不讓人噁心」。

淮北市相山區市監局表示：「該肉店接受了調查，店主稱發布影片是為了在網路上吸引粉絲。」相關部門也表示：「用嘴剔羊排並非傳統手藝。」

今年10月，位於山東省青島市的青島啤酒第三廠，疑似員工進入原料倉庫小便的畫面被拍下，影片被上傳網路後引發國際風波，這段影片導致青島啤酒市值一夕之間蒸發了67億元人民幣（296億台幣）。

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