福島核廢水排海3個月沒問題 日本作家：造謠者應追究責任

日本福島核電廠含氚廢水排海後已過去3個月，福島作家林智裕表示，應該要對當時的造謠者追究責任。（路透）

2023/11/25 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕日本福島核電廠含氚廢水從今年8月開始排海，目前相關海域和漁獲的檢驗皆無問題，但中國全面禁止日本海鮮進口，造成漁業公司的損失。對此，居住在福島的作家、記者林智裕表示，應該要對當時的造謠者追究責任。

據《產經新聞》報導，林智裕指出，從福島海域捕獲的「常盤特產」市場價格沒有下降，反而處於供不應求售價上漲的狀況，但一部份海產業者仍然面臨銷售額降低的困境，主因在於中國將含氚廢水視為政治問題。

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林智裕表示，日本某些政黨、媒體將含氚廢水稱為「汙染水」，這種造謠的行為可能引發中國禁止日本海產進口的結果，受到「風評被害（名譽受損）」影響的漁業公司，將由營運福島核電廠的東京電力支付賠償。

林智裕認為，相關業者得到賠償是沒問題的，但稱之為「風評被害」並不恰當，應該說是「對錯誤訊息、資訊操縱和不公平的政治壓力所造成的損害」進行賠償。

林智裕指出，東京電力用來補償的款項來自於電費，亦即散布流言、煽動不安的結果將由大眾承擔，因此他認為將含氚廢水稱為「汙染水」、引發恐懼的造謠者必須要追究責任。

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