騎水上摩托車300公里逃至南韓 中國人權鬥士權平在韓申請庇護

權平駕駛的水上摩托車。（法新社）（記者盧永山攝）

2023/11/24 11:48

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年8月16日獨自駕駛水上摩托車，趁夜渡海300公里成功逃至南韓的中國人權運動人士權平，南韓法院23日宣判，權平非法入境罪成立，判處他1年有期徒刑，但緩期2年執行。權平的辯護人指出，他已向南韓申請難民身分。

綜合《韓聯社》、《法新社》等媒體報導，南韓海洋警察廳8月16日逮捕了現年35歲、涉嫌偷渡南韓的權平，他從山東省出發，身著救生衣，戴著頭盔，駕駛1800cc的水上摩托車穿越了黃海，他攜帶雙筒望遠鏡和指南針導航，並拖著5桶燃料，共行駛約300公里來到南韓西部仁川近海，當日被南韓警方逮捕。

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非政府組織「對話中國」（Dialogue China）南韓分部成員李大宣表示，權平2016年8月底前因穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議，並發布在社群媒體上，事後被秘密逮捕，隔年被以「煽動顛覆國家政權」罪名判刑1年半，出獄後又被禁止出境。李大宣說，權平決定逃離中國，是因為一直受到當局的監視，並認為自己會受到更多政治迫害。

仁川地方法院23日裁定權平犯有非法入境罪，並判處他1年監禁，緩刑2年，這意味著他不必再入獄服刑，實際上結束了他長達3個月的拘留。法院在判決書中說，被告試圖在沒有許可證的情況下入境，還向海裡傾倒廢物；由於權平在韓國沒有任何犯罪紀錄，因此判處其緩刑。

權平是居住在中國吉林省的朝鮮族，2014年畢業於美國愛荷華州立大學，並獲得航太工程學位。在X平台（推特前身）個人資料中，他將自己描述為「永遠的學生、公民，以推翻共產主義為己任」。

權平的父親權和在法院宣判前接受英國《衛報》訪問表示，如果兒子被遣返中國，將難逃一死。

李大宣透露，權平已在南韓申請庇護，正在等待結果。由於南韓每年僅批准極少數的庇護申請，成功率較低，權平也願意到加拿大或美國等第三國尋求庇護。

中國人權運動人士權平曾穿上印有「習包子、大撒幣、習特勒」的T恤上街抗議而被捕入獄，8月16日獨駕水上摩托車，趁夜渡海300公里逃至南韓。（擷取自權平X帳號）

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