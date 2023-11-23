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美菲時隔7年進行聯合海空巡邏 專家：意圖對中形成戰略壓制

11月21，菲律賓空軍一架FA-50PH 噴射戰機（中），參加美菲在巴丹群島和西菲律賓海的海上巡邏。（美聯社）

11月21，菲律賓空軍一架FA-50PH 噴射戰機（中），參加美菲在巴丹群島和西菲律賓海的海上巡邏。（美聯社）

2023/11/23 22:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕中菲關係緊張之際，菲律賓與美軍時隔7年，21日起在接近台灣海域舉行為期3天的聯合海空巡邏，中國軍情專家分析，美菲或意圖對中國形成戰略壓制；中國解放軍南部戰區發言人田軍里23日表示，菲律賓「拉攏域外勢力」在南海巡航、擾局滋事，顯然意指美國。

據中國央視報導，田軍里聲稱，解放軍飛彈護衛艦「運城艦」前日起在南海海域例行巡航，期間菲律賓拉攏域外勢力在南海巡航、攪局滋事並進行炒作，破壞地區和平穩定，違背《南海各方行為宣言》精神。田軍里指出，戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

菲律賓空軍發言人卡斯蒂約（Maria Consuelo Castillo）21日聲明指出，此次聯合海空巡邏旨在加強「與美國同行的互操作性」，並與其長期盟友合作加強區域安全。

她補充說：「菲律賓武裝部隊和美國印太司令部之間，正在進行的海上合作活動，將持續到11月23日，其中包括菲律賓海軍和美國海軍艦艇的參與。」

菲律賓總統小馬可仕則強調，這是見證兩國致力強化兩軍部隊協同操作的「重要初步行動」。

廈門大學東南亞研究中心李一平教授，在接受俄羅斯《衛星通訊社》採訪時指出，美菲這次的海空聯合巡邏，展示出他們恢復了在2016年以前曾經進行過的行動。美方意圖藉此展示一貫在南海地區主張的自由航行權，並對中國形成戰略壓制，而菲律賓則希望對中國展示強硬姿態。

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