距台不到200公里 美菲討論巴丹建港

美國軍方正就在菲律賓巴丹群島開發民用港口事宜，與馬尼拉協商，以增加美國進入這些接近台灣的戰略島嶼的管道。圖為菲律賓空軍的黑鷹直升機降落巴丹群島最北端的雅米島（Mavulis island）。（歐新社檔案照）

2023/08/31 05:30

菲國最北邊開發民用港口

〔編譯楊芙宜、張沛元／綜合報導〕路透卅日引述菲律賓官員說法報導，美國軍方正和菲律賓討論在菲國最北邊偏遠的巴丹群島（Batanes islands），開發一座民用港口，此舉可有助美國進入此最接近台灣的戰略島嶼。巴丹群島距離台灣不到二百公里，而兩者之間的巴士海峽被視為船舶航行西太平洋和南海之間的咽喉，以及中國一旦侵略台灣的關鍵水道。

掐住中國通行巴士海峽咽喉

當前美國和中國的摩擦日益加劇，華盛頓正強化美菲共同防禦條約的合作，美國軍事參與這項港口計畫，可能引發與中國的緊張升溫。巴丹群島關鍵位置被視為未來美中在台海可能爆發軍事衝突的前線，今年四月美菲歷來最大規模年度「肩並肩」聯合軍演，便有一部分在此舉行。

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巴丹群島為台海衝突前線

巴丹群島省省長凱柯透露，她已向美國尋求資金在巴斯柯島（Basco island）興建一座港口，以利於雨季海象不佳時，協助卸下來自馬尼拉的貨物。當地官方表示，大浪常造成現有港口無法進入，建港計畫可能在十月做出決定。

兩名匿名菲國官員說，美軍最近已前往巴丹群島討論建港事宜。其中一名高階軍官指出，菲律賓武裝部隊對雷達與改善此地區監控能力有興趣。凱柯則證實美軍來訪，稱他們來過一次評估替代性港口案。

美軍可進入菲軍事基地倍增

美國駐菲律賓大使館發言人甘戈帕迪耶（Kanishka Gangopadhyay）表示，美國使館和美國太平洋陸軍司令部（USARPAC）專家已在對方要求下，與省長和地方政府接觸，「商討美國太平洋陸軍司令部可以對該省工程、醫療和農業發展計畫提供支持的方法」，但他並未具體提及此港口。

華府尋求與菲律賓在內的亞洲國家發展更緊密關係，俾便在亞太地區抗衡中國。菲律賓過去一年來將美軍可進入菲國軍事基地的數量提高近一倍，表面上為了人道援助，其實任何時點都有數千美軍進駐、輪調參加演訓。中國對此抨擊道，美方此舉是在對區域緊張情勢「煽風點火」。

美可在帛琉經濟海域執法

另一方面，美國海岸防衛隊廿九日表示，美國已於廿三日與台灣友邦帛琉簽署一項被譽為「重要的區域里程碑」海事合作新協議，帛琉授權美國海防隊的船艦可代表帛琉，在帛琉專屬經濟海域執行海事法規。

華府是應帛琉總統惠恕仁請求、協助嚇阻北京當局在其沿海水域從事的「不受歡迎活動」，而與之達成上述協議。美方簽約代表、美國駐帛琉大使館臨時代辦麥克連（Andrew J. McLean）說，此協議將有助於美國透過增加海域意識與避免在帛琉經濟海域非法、未報告、不受規範漁業（IUU Fishing），來落實對帛琉的安全承諾。惠恕仁則表示，該協議能協助帛琉監控其專屬經濟海域，防範非法漁業，嚇阻不請自來的船隻在帛琉水域從事可疑活動。

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